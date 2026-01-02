(影) 再秀烏斬首普丁證據 俄國防部也「改口」! 烏克蘭與歐美全面反駁

[Newtalk新聞] 俄羅斯國防部於 2025 年 12 月 31 日公佈總統普丁位於俄西北部官邸遭無人機襲擊的細節，但烏克蘭及歐洲方面隨後否認俄方說法，稱缺乏證據支持。





俄羅斯國防部發布影片，俄空天軍防空飛彈部隊司令羅曼年科少將指出，2025 年 12 月 28 日至 29 日，烏克蘭企圖對位於諾夫哥羅德州的俄總統官邸發動無人機襲擊，共動用 91 架遠程攻擊型無人機。羅曼年科表示，這些無人機從烏克蘭蘇梅州及切爾尼戈夫州起飛，途經布良斯克州、斯摩棱斯克州、特維爾州，最終目標直指官邸。不過俄軍所公布的數據，與之前大不相同，明顯「改口」了。

影片顯示，俄軍防空部隊動用防空飛彈系統、機動火力小組及電子戰設備，成功攔截所有來襲無人機，官邸及周邊無人員傷亡或財產損失。羅曼年科稱，襲擊行動經過周密策劃，具有分波次打擊特徵。





2025年12月31日，俄羅斯國防部發布影片介紹俄羅斯總統官邸日前遭無人機攻擊情況。圖為被擊落的烏克蘭無人機殘骸。 圖:翻攝自南方都市報





俄外交部長拉夫羅夫 12 月 29 日表示，鑑於襲擊事件，俄方對俄烏衝突談判的立場將進行調整。





烏克蘭總統澤連斯基否認俄方說法，稱「純屬捏造」。《路透社》引述烏方發給歐盟代表團的簡報指出，俄方說法意在破壞澤連斯基與美國前總統川普於 12 月 28 日在佛羅里達州海湖莊園會晤的成果。川普會後表示雙方討論廣泛，並「接近達成協議」，但對俄方報告表示不滿；其後根據媒體報導，他在聽取中央情報局相關報告後態度有所轉變，並轉發媒體評論文章，批評俄方阻礙烏克蘭獲得和平。





歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯表示，俄方說法「毫無根據」，目的是「分散外界注意力」。美國前駐北約代表庫爾特·沃克也稱，「沒有證據」顯示俄方「追求和平」。





烏克蘭總統澤連斯基否認俄方說法，稱「純屬捏造」。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號





此外，澤連斯基表示，烏方與「志願聯盟」國家已同意於 2026 年 1 月 3 日在烏克蘭舉行國家安全事務助理會晤，1 月 6 日在法國舉行領導人級別會晤，美方將派代表參加。法國總統馬克宏指出，會議將對烏方做出具體承諾，以保護烏克蘭並確保歐洲大陸和平。美國總統特使威特科夫也與英、法、德三國國安顧問及烏克蘭談判代表舉行電話會議，討論推進俄烏和平進程與戰後重建。





俄軍情報單位 GRU 頭目科斯秋科夫向美方武官展示疑似烏克蘭無人機的飛行控制器與解碼數據，稱該無人機飛往總統官邸。影片中顯示，控制器疑似來自廉價業餘無人機。





然而，外界注意到，俄方最初曾否認襲擊發生，後三天後才改稱確有事件，且無人機數量從最初的 18 架改為 41 架。所謂襲擊路徑和「證據」目前僅包括一張手繪地圖，尚無第三方驗證。

