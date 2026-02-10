(影) 冬奧與超級盃都在批川普! 壞痞兔中場秀又開嗆 冬奧選手拒絕效忠

[Newtalk新聞] 從 2026 冬季奧運到 NFL 超級盃，多名運動員與重量級表演者接連針對美國總統川普政策與言行表達質疑或間接批評，使體育競賽升溫為價值觀競賽。





綜合外媒報導，冬奧期間，美國自由式滑雪選手亨特赫斯在賽前記者會坦言，代表美國出賽「心情複雜」，指出披上國旗並不等於認同所有當前政策，強調自己更代表家人、社群與所相信的美國正面價值。相關言論迅速引爆政治論戰。川普隨後在 Truth Social 發文回擊，稱其為「真正的魯蛇」，質疑若不願代表國家就不該參賽，引發兩極反應。參議員桑德斯公開聲援運動員，強調美國並非個人效忠體制。

不只一名選手發聲。自由式滑雪選手克里斯利利斯談到移民執法議題時表示感到「心碎」，花式滑冰選手安珀格倫則指出 LGBTQ 族群在現行政治氛圍下承壓加劇。美國越野滑雪名將迪金斯也在本屆冬奧發表聲明，強調自己為「愛、包容、同情、誠實與尊重」而戰，拒絕仇恨與歧視，被視為對當前政治氣候的價值宣示。





與此同時，賽場上仍有高超技術表現以及選手容貌吸引大眾目光。美國花式滑冰選手伊利亞馬里寧在男子單人短節目與自由滑中均加入高難度後空翻動作，引發全場轟動，協助美國隊奪下團體金牌。後空翻動作自 1977 年起因安全疑慮遭國際滑冰聯盟禁止，直到本屆冬奧前才解禁。睽違近 50 年的禁令鬆綁，讓這次動作被視為技術與規則雙重突破。也為緊繃的政治氛圍中注入純粹競技亮點。此外，德國速度滑冰名將安妮弗里辛格波斯特馬也因亮麗的外型受到關注，網友稱讚他的長相令人驚嘆，甚至有網友表示「不惜一切代價保護德國婦女」。





開幕式現場氣氛同樣出現政治雜音。當副總統范斯出現在大螢幕畫面時，場內一度傳出噓聲與口哨聲。場外則爆發針對 ICE 相關單位的示威活動。美國奧會罕見發聲，表示近年運動員遭受網路仇恨與威脅事件增加，已強化安全與通報機制。





另一邊的超級盃舞台也火花四射，波多黎各巨星壞痞兔再次和川普槓上。第 60 屆超級盃中場秀由壞痞兔擔當，成為史上首位全程以西班牙語壓軸演出的主秀藝人。他以拉丁文化符號、波多黎各意象與團結訊息鋪陳舞台，演出中高舉旗幟並打出「我們團結在一起，就是美國」標語。壞痞兔先前在葛萊美獎曾公開高喊反對 ICE 執法行動，怒嗆要「ICE（移民暨海關執法局）滾蛋！」，被視為與川普移民政策立場對立。





川普賽後在社群平台痛批演出「史上最糟之一」，稱其侮辱美國精神，並嘲諷觀眾「聽不懂他在唱什麼」。不過演出仍獲大量觀眾與樂評好評，社群支持聲浪明顯。





超級盃周邊活動也出現諷刺行動。在拉斯維加斯賽前的大螢幕中，川普、馬斯克與蓋茲被惡搞成橄欖球員形象，其「數據」被替換為在艾普斯坦文件中被提及次數，引發網友熱議。

