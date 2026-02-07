(影) 冬奧開幕范斯代表美進場竟遭噓爆! 車隊還擋美選手 差點錯失比賽

[Newtalk新聞] 美國副總統范斯（JD Vance）代表美國率團出席 2 月 7 日於義大利米蘭舉行的冬季奧運會開幕式，進場時遭到現場超過 6.5 萬名觀眾以噓聲與不滿的口哨聲回應。此次事件被視為歐洲對美國觀感轉變的明顯跡象，亦為美國代表團在友好國家國際場合中罕見遭遇的公開冷遇。除了美國，以色列代表團同樣收到噓聲，而美國選手艾莉莎因被范斯車隊擋到而延誤時間，差點錯過比賽，也引發網友的非議。





根據《華爾街日報》報導，美國代表團在米蘭冬奧開幕式進場時，遭到國際觀眾持續不斷的噓聲與口哨聲，場面顯著反映了歐洲對美國迅速轉淡的觀感。該報指出，這是歷史上首次有美國代表團在友好國家遭遇如此公開的負面反應。同日，X 帳號「HXR001」亦發文稱，美國副總統范斯代表前總統川普參加開幕式，遭到持續噓聲，並指川普政策分裂歐洲，使美國在國際舞台上蒙羞。

其他媒體與社交媒體帳號同樣關注此事。《華盛頓郵報》報導提到，美國花式滑冰選手艾莉莎因范斯車隊導致交通延誤，差點未能及時抵達米蘭滑冰場館參加團體賽短節目，最終獲得第二名。其教練表示 : 「我們差點趕不上」，另一方面，X 帳號「_GlobeObserver」也指出，以色列隊與美國副總統范斯均在開幕式上被噓聲對待。





以色列隊與美國副總統范斯均在開幕式上被噓聲對待。 圖：翻攝自 X 帳號 @_GlobeObserver





X 帳號「LucasSa569472」形容范斯獲得的噓聲是開幕式「最精彩的亮點」，並獲得大量轉發與喜歡；而作家保羅．魯德尼克（Paul Rudnick）則發文稱，雖然觀眾為美國運動員歡呼，但范斯與其妻子烏莎（Usha）遭到全場噓聲，並諷刺白宮發言人卡羅琳．萊維特（Karoline Leavitt）可能將此事歸咎於反法主義或深層政府，但實際上是「全世界都在噓」。

