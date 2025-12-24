影／冬季犬貓腎衰高風險 全國動物醫院導入智慧腹膜透析守護毛孩

▲全國動物醫院台中總院林松頡獸醫師（同時為腹膜透析團隊中區醫師代表）提醒寵物家長，平時應多加觀察毛孩的食慾、精神與排尿狀況，一旦出現異常，務必及早就醫。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】秋冬季節隨著氣溫下降，犬貓腎臟疾病的風險也隨之增加。由於犬貓的飲水量與活動量減少，容易誘發泌尿道感染、膀胱炎或結石阻塞，嚴重時甚至可能造成急性腎衰竭，危及生命。全國動物醫院台中總院林松頡獸醫師（同時為腹膜透析團隊中區醫師代表）提醒寵物家長，平時應多加觀察毛孩的食慾、精神與排尿狀況，一旦出現異常，務必及早就醫。

從人工到智慧化 二十年專業累積

全國動物醫院早在20年前即率先導入人工腹膜透析，累積豐富臨床經驗。隨著醫療科技進步，如今的智慧化腹膜透析系統可自動監控灌注與引流狀況，大幅降低操作誤差與感染風險，為重症毛孩提供更安全、穩定的治療。因應犬貓腎臟疾病與急重症照護需求增加，全國動物醫院連鎖體系以「讓動物獲得更安全、更穩定的治療」為核心理念，於北、中、南三家24小時分院全面導入智慧化腹膜透析系統，並成立專業腹膜透析團隊，提供即時且精準的醫療服務。

廣告 廣告

▲全國動物醫院導入智慧化腹膜透析系統可自動監控灌注與引流狀況，大幅降低操作誤差與感染風險，為重症毛孩提供更安全、穩定的治療。（記者林明佑攝）

智慧化腹膜透析 提升重症照護品質

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫理指出，日常生活中避免接觸有毒物質，是預防腎衰竭的重要關鍵。腹膜透析屬於溫和且有效的治療方式，透過導管將透析液注入腹腔，利用腹膜的自然滲透作用，排除體內毒素與多餘水分，模擬腎臟功能、減輕身體負擔。此療法適用於急性腎損傷、慢性腎病末期，以及尿毒症或電解質異常，為重症毛孩提供穩定的治療選項。

全國動物醫院連鎖體系執行長陳道杰獸醫師表示，腹膜透析不僅是一種治療方式，更是為重症毛孩爭取多一次生命的機會。智慧化腹膜透析系統具備即時偵測阻塞或異常壓力的功能，可有效降低感染與操作風險，自動化流程也讓醫師能更專注於病情評估與照護判斷，同時減輕長時間監控的人力負擔，並降低治療過程中毛孩的緊迫感，全面提升治療效率。

陳道杰進一步說明，智慧化腹膜透析的導入不只是設備升級，更是重症醫療流程的全面優化，從治療安全、感染控制到照護效率，每一個環節都以毛孩的生命安全為核心。未來，全國動物醫院將持續推動智慧醫療，攜手業界夥伴，打造更安全、精準、以動物福利為本的重症照護環境，確保毛孩在急重症期間能獲得即時且高品質的治療。

全台三地團隊 24小時即時守護

目前北、中、南三間24小時分院皆設有專業腹膜透析團隊，確保各地重症毛孩都能獲得穩定、安全的醫療照護。寵物家長如有需求，可洽各分院獸醫師預約諮詢：

全國動物醫院24H台中總院｜林松頡獸醫師

全國動物醫院24H台北分院｜王嶽獸醫師

全國動物醫院24H台南分院｜戴哲南獸醫師