影/冬季高麗菜豐收！嘉義菜農開放自採 1顆10元超便宜

鳳凰颱風在本月登陸台灣，所幸雲嘉南地區農業未傳出災損！嘉義縣冬季大宗作物高麗菜陸續豐收，不過供大於求也讓菜價下滑，部分農民擔心盛產價格崩跌，紛紛在臉書社團發文開放「高麗菜自採1顆10元」的優惠價，吸引不少民眾前往。

嘉義縣冬季大宗作物高麗菜陸續豐收，不過供大於求也讓菜價下滑。（圖/中天新聞）

據了解，農糧署10月初發出警訊，指出自8月底起全台高麗菜種植面積超過警戒值，恐因供過於求導致價格波動，再加上今年秋季氣溫偏暖，高冷地與平地產期重疊，產銷失衡情況更加明顯。

嘉義縣有農民推出「搶救小農大作戰」開放高麗菜自採1顆10元的優惠方案，且今年剛剛豐收的高麗菜品質上乘，吸引不少民眾驅車前往產地親自動手採收。也有菜農直接將高麗菜從產地運進其他縣市販售，主打新鮮直送，價格也比從市場購買更具優勢。

嘉義縣有農民推出「搶救小農大作戰」開放高麗菜自採1顆10元的優惠方案。（圖/翻攝畫面）

今年剛剛收穫的高麗菜品質上乘。（圖/中天新聞）

不少民眾特意驅車前往嘉義自採高麗菜。（圖/中天新聞）

高麗菜作為台灣人家庭餐桌上常見的蔬菜，適合的料理方式眾多。每年10月至4月是平地高麗菜的主要產季，當季高麗菜不僅新鮮實惠，口感也特別清甜，無論是快炒、煮湯、涼拌或燉滷都相當美味。目前市場高山高麗菜每斤約在23至38元之間，價格平穩，民眾不妨多多購入，讓冬天的餐桌更加豐富。

