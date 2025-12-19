影/冬至逢天赦日！8生肖「開窗開運」 拜鳳梨好事來

記者高珞曦／綜合報導

今年乙巳蛇年遇雙春閏六月，到了國曆12月21日冬至又遇該年最後1次天赦日，這天還是「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議，8生肖族群還可以把握天赦日換氣改運。

民俗專家廖大乙指出，乙巳蛇年的冬至節氣恰逢「3個巧合」，8類人可在冬至打開家中窗戶改換運氣。（圖／廖大乙提供）

民俗專家廖大乙表示，2025年冬至落在國曆12月21日，也是乙巳蛇年最後1次天赦日，加上日期「1221」意為「121新的起步日」，同1天出現3個巧合，他建議最近感覺生活不順的人，還有今年犯太歲的生肖蛇、豬、虎、猴，以及明年丙午馬年犯太歲的生肖馬、鼠、兔、雞共8生肖的人，在12月20日晚間11時至21日晚間7時，打開「靠龍邊」的窗戶通風換氣，讓新鮮空氣帶走屋內晦氣，即是換運之意。

冬至當天可準備鳳梨和香蕉、梨子、蘋果一起拜拜，寓意「招來旺果」。（示意圖／記者高珞曦攝）

若民眾覺得過去1年運勢不太順利，還有犯太歲的民眾，可準備香蕉、梨子、鳳梨、蘋果拜拜，諧音「招來旺果」討個好彩頭。

有宗教信仰者可到天公廟謙卑祈求上天赦免過錯，若無也可向天發願行善，讓正能量在社會上循環，也在新的一年來臨之際，替自己帶來好的發展。

廖大乙也提到，冬至這天晝短夜長，陰氣較重，服色可多穿鮮豔明亮的色系，像是亮綠色、黃色、粉紅色等，讓自己變得更有活力，不過晚上若無重要事務者，建議早點回家休息。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

