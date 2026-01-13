(影)冬颱報到？今年首颱「洛鞍」蓄勢待發 預估路徑曝光

[Newtalk新聞] 2026年首個颱風即將生成。氣象專家賈新興指出，明後天將有「熱帶擾動」生成，預計15日有機會發展成今年第一個颱風「洛鞍」，未來將通過菲律賓北方，至於是否影響台灣還要再觀察。另外，很多人對於1月有颱風很意外，但根據歷史紀錄，每個月都有可能生成颱風，1月最多曾有2個颱風。





賈新興今日在個人YouTube頻道推測未來10天的颱風動向。賈新興指出，雖然最近天氣穩定晴朗，但明後天菲律賓東南邊海域，將會有熱帶擾動生成，預計15日有機會成為今年第一個颱風「洛鞍」，推估將會通過菲律賓北方後出海，實際對台影響還要再觀察。

另外，很多人對於1月有颱風很意外，但根據歷史紀錄來看，冬天確實較少颱風，但每個月仍可能有颱風生成，1月平均0.5個、2月0.2個、3月0.4個、4月0.7個，5月開始平均都會有1個以上的颱風生成。





賈興新解釋，這份統計不是說真的有半個颱風，而是有時候數量多，有時候數量少，平均下來就不到一個，但1月最多颱風生成數有2個，分別為1957年、1965年、1985年、2014年。

