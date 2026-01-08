影／冷氣團增急診量 彰基籲防高血壓、心血管及消化道出血

▲冷氣團來襲，急診病患明顯增加，醫護人員忙碌照護患者。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日受天氣轉冷影響，彰基醫學中心急診病患量明顯增加。急診主任邱俊杰在受訪時表示，自元月6日至8日，因天冷因素，醫院急診的病患人數在多個方面呈現上升趨勢。

邱俊杰主任指出，急診量增加的病患主要集中在以下幾類：高血壓族群及其併發症患者，這是最主要的族群，包括單純的高血壓患者，以及因高血壓疾病所引發的併發症，例如頭暈、心血管疾病和中風等。另外消化道出血患者，這一類病患亦有明顯的增加。

▲急診檢傷分類區，醫護人員正忙碌處理湧入的病患。（圖／彰化基督教醫院提供）

心血管疾病年長患者，早上起床時，若突然起身，容易誘發心血管疾病發作。邱俊杰主任強調，民眾在天冷時，特別應注意以下健康控制與生活習慣，血壓監測為首要，需注意的就是血壓的控制與量測。

▲彰基急診暨重症醫學部邱俊杰主任，籲請民眾天冷期間務必注意血壓控制與保暖。（圖／彰化基督教醫院提供）

警惕不當飲食習慣，冬天因天氣寒冷，許多人可能為了進補，吃到一些高油、高鹽的食物，以及高刺激性的食物。這類飲食不僅會造成消化道的不適，也會導致血壓的偏高，是冬季控制血壓的重要面向。

長者「慢起」原則，針對年長且有心血管疾病的患者，早上起床時需要學習慢慢地起來。建議可以在床上賴床 15 到 20 分鐘，然後再慢慢地起身，以避免如果突然起床時，容易誘發心血管疾病發作。

邱俊杰主任說明，雖然這段期間病人很多，急診經常處於滿床狀態，但醫院方面會積極且精準地調配床位，目的是讓病人可以快速地住院，減少塞床的機會。

如果出現頭暈的症狀，或者是出現呼吸困難、胸口不適的症狀，建議要儘早就醫，以免發生嚴重併發症，造成不良後果。邱主任總結，在寒冷天氣中，民眾應做好自我健康管理。若遇到上述症狀，應迅速就醫，切勿拖延，確保身體健康與安全。

彰基體系發言人、心臟血管內科陳美綾醫師另外強調，低溫對心臟血管是一個很大的考驗。因為低溫會讓血管收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞和中風的風險。因此，有心臟病、高血壓的朋友一定要特別注意，在寒冷時注意保暖，出門時帽子、圍巾一定要記得戴著。最重要的是，一定要定期測量血壓、心跳，且藥物一定要定期服用，才能保護自己的心血管健康。如果出現任何胸悶、胸痛、呼吸喘或全身不適的狀況，一定要立即就醫。