影》冷氣團濕冷達標「玉山傍晚降雪了」 雪花紛飛畫面曝

今（1）日受大陸冷氣團影響及華南雲系東移影響，氣象署預測，若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率。果真玉山氣象站今日下午17時20分觀測到開始降雪，氣象署也分享降雪的影片。

氣象署指出，近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害；若溫度與水氣條件配合，明（2）日中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響及華南雲系東移，北部及宜蘭地區整天有短暫降雨，中部地區下半天之後降雨也越來越明顯，南部及花東地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及南投、台中以北山區有局部較大雨勢，外出請攜帶雨具備用。

