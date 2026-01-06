影/冷氣團襲台釀災？基隆「男子昏倒車內身亡」

中央氣象署今早針對雙北、基隆、桃園、竹縣、台中市、南投縣、宜蘭縣與雲嘉南發布黃色燈號，顯示該12縣市氣溫有10度以下發生的機率。基隆市6日清晨就出現一起疑似低溫導致人昏倒命危送醫不治的事件。

警消搶救現場。 （圖／中天新聞）

據了解，事發地點在愛一路上的「崁仔頂漁市」一帶，命危的民眾是現年65歲的陳姓男子，清晨到該處購買魚貨後，有先跟家人說因為身體不舒服，「要在車裡休息一下」，但一直到都沒回來，他的姊姊擔心之下趕緊報案。

警消搶救現場。 （圖／中天新聞）

警方跟消防隊旋即趕來找人，最後在上午8點27分，於愛一路上的路邊找到陳男，但已經倒在駕駛座上沒有呼吸心跳，當場施以CPR、AED等緊急處理後，送部立醫院搶救。至於昏倒的確切原因是否跟今天清晨基隆市11度的低溫有關，仍有待院方釐清。

警消搶救現場。 （圖／中天新聞）

