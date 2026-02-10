影／冼迪琦生日會開唱！中、英、粵語金曲連發 吐心得坦言：比在大巨蛋唱歌還緊張





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

中信兄弟港籍啦啦隊女孩「小迪」冼迪琦，以古靈精怪的個性圈粉無數。除了平常會在球場上賣力應援之外，也經常在K歌主題日等活動中大展歌喉。即將於13日迎來27歲生日的她，日前舉辦生日音樂會，一口氣演唱多首英語、中文與粵語金曲，其中包括 Beyond〈海闊天空〉與鄧紫棋版〈喜歡你〉兩首熱門粵語歌，讓粉絲驚艷直呼：「搶不到鄧紫棋，就來聽冼迪琦！」

小迪事後也在社群分享心得，坦言「其實比起跳舞，我更喜歡唱歌啦！」並直呼：「怎麼比在大巨蛋唱歌還要緊張呢」粉絲也紛紛在社群分享各自的感想，表示：「能再次聽到小迪版〈海闊天空〉真是太幸福了」、「謝謝乖姐用心準備的活動！」

「小迪」冼迪琦舉辦生日音樂會，帶來一首首中、英、粵語金曲讓粉絲大飽耳福。（圖／IG：diccc0213）





