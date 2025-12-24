影／冼迪琦與AKB姐妹當陳詩媛伴娘團！ 「首席美少女」稱號遭質疑 她親自回應了





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

來自香港的中信兄弟啦啦隊女孩 冼迪琦（小迪）因亮眼外型與親和形象累積不少關注，有「香港首席美少女」的稱號。日前她與同為 AKB48 Team TP 出身的「Momo」李孟純、「涵涵」李采潔及啦啦隊好友宋宋等人為「十元」陳詩媛擔任伴娘團，也成為婚禮「嬌」點之一。不過，近期有網友好奇，小迪在社群貼文中都會附上「#香港首席美少女」標籤表示：「認同小迪很可愛，但好像有點太自信了」

對此小迪也大方回應：「是在大概五年前，看到有討論區這樣稱呼，就借來用到現在了」俏皮可愛的回覆也讓一票粉絲買單：「至少小迪在我心目中是首席」、「說真的，比很多人都漂亮」、「我也覺得很漂亮，妳的寫真好難買！」

「小迪」冼迪琦與 AKB48 Team TP 時期好友「Momo」李孟純、「涵涵」李采潔為陳詩媛婚禮擔任伴娘。（圖／IG：diccc0213）





