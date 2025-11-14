影/凌濤：沈伯洋拿著台灣名號做小丑 被陸追緝民眾無感
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶市公安局立案調查，陸媒央視更採訪專家揚言發布紅色通緝令全球抓捕，陸委會副主委梁文傑昨（13）日舉例英國2021年7位國會議員遭中國大陸制裁，桃園市議員凌濤認為不能類比。
凌濤今（14）日上中天節目《大新聞大爆卦》表示：「其實賴清德請韓國瑜院長出來協助這件事情，就告訴全國人民，陸委會是完全沒有功能的，因為應該是你去協調啊，怎麼會變成說你的一軌陸委會跟二軌海基會沒有功能，然後今天要叫一個立法院長出來協調？」
凌濤表示：「梁文傑舉那個英國的例子更誇張，有三個我覺得根本就不能類比的地方。第一個、當時候為什麼英國跟中國會有這樣的一個齟齬，原因是因為香港2020年推出國安法，英國封殺華為5G，然後進一步提出依照英國的全球人權制裁制度，針對新疆維吾爾的議題對中國官員制裁，那中國不爽啊，覺得香港的國安法是中國的內政問題，就制裁英國的這7位議員，所以它是一個中國、英國之間國家對國家的政策的問題，不是你一個沈伯洋黑熊學院卷頭髮自己在那邊每天認知作戰講的這種格局，格局就不一樣，背景也不一樣。」
凌濤指出：「第二、可以看到這7個英國國會議員，不管是前外委會主席，還是前保守黨的黨魁，他們其實在過去對中國都有他們的立場，而他們的立場是直接影響到英國的國家的政策，那回到一個邏輯是，這是中英的對抗嘛，那你今天沈伯洋代表什麼啦？黑熊學院嗎？認知作戰嗎？你一天到晚瞎搞胡搞，你影響到國家政策什麼？沒有唉，你每一天都在胡說八道，說你的便當有一半被人家吃掉，跑去德國又跑回來說抓我啊抓我啊，台灣民眾覺得你在幹嘛？你基本上是拿著中華民國、拿著台灣這個名號，在做你的小丑的行徑。」
凌濤強調：「所以我覺得喔，這個人不一樣啦，這7位英國國會議員總是有國內一個社會中間路線的一些支持的群眾，沈伯洋誰支持你啦？就是你民進黨基本教義派啊，整個中共在針對沈伯洋做制裁的時候，大部分的民眾無感，因為你對社會沒有什麼貢獻，你只是一個民進黨的爆炸頭，然後在那邊講認知作戰，社會對你完全沒感情，對照這英國的7個國會議員是差異很大的。」
凌濤再指出：「第三、這7個國會議員吶，大部分沒有一個爸爸嚯，有一個兆億公司在中國大陸做7成5的生意啦。我們本來就主張兩岸的和諧、對話、學術、文化、經貿交流應該是OK的，而且應該要頻繁的，大家有一個良好的互動，這是我們堅持的主張，偏偏你沈伯洋早上講抗中保台，晚上你老爸兆億公司從2008年1.9萬筆的訂單，高達17億元的營業額的7成5都來自中國大陸，然後你跟台灣的民眾說你爸是中南美台商，人民會覺得你在講什麼？因為你好像在做自己的認知作戰，說服大家你好像是真的抗中保台，可是實際上那些營業額就是放在那邊嘛。」
凌濤嗆：「這三個層次分析完之後，梁文傑你可以閉嘴了，不要拿英國的例子耶，你不能拿結論耶，他背後的原因呢？他的脈絡呢？他的格局呢？通通不一樣，所以梁文傑出來是自打臉把沈伯洋當小丑。最近我看到這兩天在臉書上大家都在連署，一定要沈伯洋來選台北市長，因為曹興誠的口中，他的氣魄、他的格局、他的政績都是超越一般人的，異於常人啦，就是與別人不一樣，因為他比較怪，一天到晚喊認知作戰。那我就想問你嘛，你從2024年上不分區立委至今你做了哪些東西？除了全社會防衛韌性去委託你周遭的協會做了這麼多事情，你做了什麼？你沒有做什麼，你通通在講自己的那種便當吃一半，還是說什麼中共追殺跑去德國跑回來，通通在談你自己啊。所以我為什麼覺得他從過去被我們發現他父親的兆億公司之後，他消失了3個月，他真的消失3個月，躲過大罷免之後的衝擊32比0，現在又出來搞了，因為一個曹興誠捧他，我真的懷疑曹興誠你是沈伯洋口中誰派來的，在搞壞台灣的民主。」
凌濤直言：「所以我覺得真正的認知作戰不是像沈伯洋在講的，如果以沈伯洋來標準，他說兩岸的第五縱隊就是這些兩岸的學術、文化、經貿、商人的話，他講的是他老爸，因為他老爸就是恰為他口中第五縱隊最機敏、最敏感、最有可能涉及風險的兩岸的匪諜或敵對勢力。所以我覺得在這三個層次分析下來，我只有一件事情，拜託大家，真的支持沈伯洋選台北市長，因為他是民族的救星，因為他是民進黨基本教義派希望吹捧的人，他能夠跟王義川在桃園帶領全國民進黨的熱情，他是台灣的寶，他是台灣的三寶，他是台灣的寶貝，一定要推他出來選，我還是再次呼籲，那個連署書還沒有連署的趕快去連署，唯一支持。」
