影/出席北市黨慶 鄭麗文喊話：讓蔣萬安連任、市議會單獨過半

國民黨台北市黨部今（30）日舉辦131週年黨慶活動，黨主席鄭麗文提到，中常會上週已通過縣市長提名特別辦法，另外在台北市議會的目標也是「單獨過半」，但這並不影響和民眾黨的藍白合作，同時還暗酸總統兼民進黨主席賴清德，綠營議員為何不掛出和賴清德合照，建議賴總統應該自我檢討。

國民黨主席鄭麗文30下午出席北市黨慶活動。（圖／中天新聞）

鄭麗文在活動前接受媒體聯訪，她提到目前藍白合氣氛良好，雙方均展現高度誠意進行合作，一切進度也都按部就班進行。至於國民黨在台北市議會的目標，就是單獨過半，這目標並不影響藍白合。

另外，針對縣市長部分，鄭麗文表示，上週在中常會上，已通過縣市長提名特別辦法，現在正積極進行縣市長提名作業；至於縣市議員部分，提名作業尚未開始。鄭麗文強調，會優先處理縣市長提名，後續才進行議員提名，無論是六都獲其他縣市，提名都會尊重在地生態，提名機制也會尊重在地議會黨團意見與看法。

鄭麗文在黨慶活動致詞上提到，這兩天在全台各地，都有國民黨創黨131週年的慶祝活動，昨天在台南、高雄，今天上午在基隆，下午來到台北，她在此也要向所有黨員同志、黨代表及中委員致意。國民黨歷經風雨，關關難過關關過，不斷創造奇蹟，穩住了亞洲最寶貴的民主共和價值，並在台灣開創了經濟奇蹟與民族奇蹟。

鄭麗文喊話要讓台北市長蔣萬安連任及市議會單獨過半。（圖／中天新聞）

鄭麗文接著也肯定台北市政府團隊表現，除了讚揚蔣萬安市長在台北市擔任先鋒角色，過去3年多執政優異，不但大力啟用青年、為年輕人找出路，同時排除萬難讓輝達總部在台北市順利落地，蔣市長展現了強大的行動力與執行力，具備高瞻遠矚的視野。

鄭麗文拜託所有台北市民，讓蔣市長領導的優秀市府團隊順利連任，為台北市再創美好4年，也期望台北市議會在戴錫欽議長領導下，持續深耕基層，成為最接地氣的服務團隊，國民黨議會黨團能夠過半，繼續支援蔣市長，也希望台北市的成績與光榮，能成為六都表率。

鄭麗文強調，國民黨的核心價值，最重要的就是贏得人民信賴，同時也要為台灣守護好不容易建立的經濟及民主成就，同時要做執政黨不想做、做不到的事情，成為台灣穩定的力量和民主的捍衛者，更要成為下一代追求幸福的最大保衛者。

鄭麗文在活動前接受媒體聯訪。（圖／中天新聞）

鄭麗文還開玩笑提到，目前民進黨市議員的看板，上面都沒賴清德，他們真的非常有趣，為了要選議員反而跑來蹭鄭麗文和蔣萬安，怎麼不去跟賴總統合照呢？「萊爾校長，你要好好檢討一下了，好像你的出現並沒有辦法幫助你的議員們」，看來民進黨應該要好好檢討了。

