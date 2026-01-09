(影)出席道教盛會 王金平捐出200萬籌設台灣道教學院

[Newtalk新聞] 國內首次集結全國各縣市道教會理事長暨道教界耆老先進的大型座談會，今（9）日下午在台中市外埔區「無極三清總道院」隆重舉行。本次座談會由立法院前院長王金平邀請舉辦，出席這場盛會的道教界人士達成共識，應即成立「台灣道教學院籌備委員會」，王金平當場抛磚引玉，率先捐出新台幣200萬元。





這場座談會有來自全台各地道教團體代表、學者專家與實務界人士共六百餘人齊聚一堂，場面盛大，為台灣道教發展史上極具指標性的盛會。除了王金平前院長外，與會貴賓包括《無極天元道脈》三台開山主持黃阿寬道長、佛教長老釋宗皇法師、中道和平聯盟副主席陳樹、中華民國道教總會理事長黃承國（秘書長張肇珩）、台灣省道教會理事長陳燦宏（秘書長邱義郎），以及各縣市道教會理事長、總幹事與多位道教界耆老先進。

道教界重量級人士如第六十三代天師入室弟子張鼎芳道長、崑崙仙宗理事長李隆漢、靈寶派道長盧崑永、正一派大法師楊登嵙、一貫道耆宿張守一等人亦到場參與。此外，學界代表陣容堅強，包括中央研究院院士李豐楙教授、文化大學蔡相煇教授、台大教授賴炤榮、政大教授湯紹成、開南大學副校長郭晉源教授、政治大學華人宗教研究中心主任林振源教授、淡江大學張家麟教授、國防大學謝勝義教授等人。





王金平表示，近年來台灣的基督教、天主教、佛教乃至一貫道等宗教團體，皆廣設大學，積極培育宗教人才，弘揚教義，令人印象深刻。2003年時，星雲大師曾跟他說，希望道教也能創辦大學，與佛教良性競爭、共同提升。





基於此一理念，王金平在四年前便指示成立專案小組，積極研究與策劃成立「台灣道教學院」·並於民國111年5月19日獲教育部正式核准籌備。如今，相關籌備工作正穩健推動中，包括課綱擬定、校地勘選、資金籌措、教學設備規劃與法規建置等多項要務，皆在持續進行中，他衷心期盼道教界人士眾志成城，共同耕耘這片屬於道教的沃土，成就這項「功在當代、利在千秋」的盛事。





王金平表示，他多年來一向提倡「中道思想」。所謂中道，並非折衷妥協，而是不偏不倚、不走極端，在變動的局勢中掌握分寸、順勢而行，以和為貴、剛柔並濟。其核心精神，在於包容差異、化解對立，追求社會整體的平衡與和諧。這樣的思想內涵，正與道教（家）所強調的自然、無為、和合與平衡高度契合。可以說，道教思想正是中道精神最重要的根源與實踐基礎，不僅適用於個人修身養性，更對當代社會治理與公共事務具有深刻而長遠的啟示意義。





王金平當場抛磚引金，率先捐出新台幣200萬元，隨即獲得5位熱心人士的響應，陸續認捐。預期在各界支持下，今年即可達成設校目標。座談會由前政戰學校校長于茂生中將擔任主持人，並於會中宣告結論：應即成立「臺灣道教學院籌備委員會」，積極對外募集建校基金，並整合校地資源。王金平先生當場抛磚引金，率先捐出新台幣200萬元，隨即獲得5位熱心人士的響應，陸續認捐。預期在各界支持下，今年即可達成設校目標。





座談會以別開生面的「恭讀《道德經》，體悟修行人生」經典選段揭開序幕，展現道教經典與現代生活结合的可能性，隨後由中道和平聯盟副主席陳 樹專題報告「弘揚道家促進中道和平］及政治大學林振源教授報告台灣道教救學院課綱規劃與設計」，國防大學謝勝義教授則就「道教職能認證的趨勢與展望」進行專題說明，為道教教育制度化奠定理論與實務基礎。





會中並由四位引言人從「翻轉教育」角度，分別就「傳統信仰與現代生活的連結」、「年輕世代對道教的理解與接觸」、「道教與身心靈健康」以及「職涯發展與宗教專業化」等四大子題發表精闢見解，引發現場熱烈討論與回應。





會議在理性且熱絡的交流氛圍中圓滿落幕。與會道教領袖與學界人士一致肯定，此次會議對凝聚道教界共識、規劃未來發展方向具有重要意義。主辦單位表示，未來將持續推動相關座談與教育計畫，期盼為台灣道教的永續發展奠定更穩固的基礎，為台灣道教學院的開辦立下厚實的共識。

