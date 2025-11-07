（影）出獄後理髮了！柯文哲拍影片自嘲：關進去是阿北、出來變阿公

[Newtalk新聞]

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，先前遭羈押禁見一年，今年9月8日才交保重獲自由。柯文哲的社群媒體Instagram今（7日）分享自己赴理髮廳修剪頭髮的影片，他還自嘲自己以前被關進去時是阿北，出來變阿公了。





柯文哲Instagram今分享約2分鐘短影音，他在有意參選台北市中正萬華區議員的民眾黨發言人吳怡萱陪同下，前往萬華區的傳統男仕理髮廳進行剪髮體驗。





柯文哲提到，自己今年只理2次髮，現在是第3次，柯還自嘲道，「有個笑話，以前被關進去的時候是阿北，出來變阿公了。」

廣告 廣告





在過程中，柯文哲也不忘關心吳怡萱預產期是什麼時候，聽聞吳說兩週後，柯文哲直言，生一個小孩要加薪，不然怎麼辦，「養一個小孩很貴」，讓吳怡萱笑說有聽到重點，明天開始民眾黨可能會有越來越多人入黨了。





理髮完後，幕僚詢問柯文哲的感受，有無比看守所剪得還好？柯文哲竟說，「那品質差太多了，那是寵物美容院！」





許多網友留言表示，「阿北氣色好多了」、「阿北講話真的很好笑」等，也有不少網友提醒柯文哲多吃飯、保持身體健康。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨

「黃國昌聯手藍營反年改 吳靜怡酸：柯文哲信念成最大笑話」