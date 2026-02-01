影/出門回來竟天人永隔！北市高樓火警情侶斷魂、女方兒悲慟

北市大安區昨（1月31日）晚間發生高樓火警，光復南路上一棟樓高12層的大廈的10樓狂燃，釀成女屋主跟男友慘死浴室，據查同住的還有女屋主的兒子，剛好出門逃過死劫，但卻悲慘跟母親就此天人永隔。

回顧整起慘烈火警，整棟大樓共疏散31名男住戶、27名女住戶，10樓起火戶的屋內幾近全部燒毀，火場範圍約50公尺，所幸未延燒到其他樓層，但55歲的許姓女屋主跟小她6歲的邱姓男友葬身火場倒臥浴室，當下就沒有生命跡象，分別送往國泰醫院與北醫附醫搶救仍回天乏術。

據該大樓管理員表示，10樓共有4戶，起火時剛好只有許女居住的這戶有人，其中許女跟邱男是情侶兩人為交往關係，此屋是許女跟在超商工作的兒子同住，女兒已經出嫁搬走，邱男不定期會來過夜，昨晚剛好兒子休假出門找朋友躲過死劫，獲知自家起火母親正被搶救，他連忙趕去醫院，但最後仍悲慘跟母親天人永隔。

目前信義分局已通報北檢的檢察官跟法醫，進行後續的刑事相驗，起火的確切原因仍有待火調科調查釐清。

