影/「刁民」是你？陸女急診室等太久怒扇醫生耳光 遭拘留5日

大陸四川西昌一名女子因不滿醫生優先救治重症患者，導致等待時間過長，21日凌晨在醫院急診室內掌摑值班醫生後逃逸。西昌市公安局北城派出所獲報後迅速展開調查，該名女子在家屬勸導下於當日中午投案自首，警方依法對其處以行政拘留5日。

大陸 女子刁某某因就醫等待時間過長竟掌摑值班醫生。 （圖／翻攝網路）

綜合大陸新聞報導，根據警方披露，女子刁某某21日凌晨陪同朋友前往西昌一家醫院就診。當時值班醫生正依照急診「急重優先」原則，優先處理重症患者的病情。刁某某多次詢問就診進度，因認為等待時間過長，情緒逐漸失控，最終與值班醫生發生爭執。

監控畫面顯示，凌晨5點44分左右，刁某某徑直衝進診療室，趁醫生專注於電腦前記錄診療資訊時，突然對其臉部摑了一記耳光。這突如其來的攻擊讓在場人員措手不及，刁某某隨即轉身快速離開現場。另一名值班醫生見狀立即轉頭查看，兩人起身追趕時，刁某某已逃離醫院。

案發後，北城派出所民警立即趕赴現場調查，透過監控畫面鎖定嫌疑人身分。警方多次聯繫刁某某未果，隨後找到其家屬進行勸導工作。在家人的勸說下，刁某某於21日中午主動前往派出所投案自首。經警方核查，刁某某的行為已構成毆打他人，根據《治安管理處罰法》相關規定，依法對其處以行政拘留5日的處罰。目前刁某某已執行拘留，被打醫生經檢查無大礙，已恢復正常工作。

大陸 女子刁某某因毆打值班醫生遭警方拘留5日。 （圖／翻攝網路）

此事件在網路上引發熱議，多數網友認為處罰合理。有網友表示，急診室不是私人診所，不能誰鬧誰先看，醫生依照規定優先救治重症患者是職責所在。也有網友指出，一巴掌換5天拘留是為自己的衝動買單，成年人應該為自己的行為負責。

醫療專業人士強調，急診室的核心原則是「急重優先」而非「先來後到」，重症患者的每一分鐘都關乎生命安全。若因個人情緒失控破壞醫療秩序，不僅觸犯法律，更可能影響其他患者的及時救治。根據相關規定，在醫療機構內毆打醫務人員，即使尚未造成嚴重後果，也需依法受到治安處罰，若造成輕傷以上後果，還可能構成故意傷害罪面臨刑事追責。

