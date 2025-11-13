影/刑警狂敲車窗逮人！網拍詐騙7人落網 105人受害財損逾200萬

網路購物詐騙案件層出不窮，刑事警察局偵九大隊第一隊會同台中市刑大偵七隊、台中大雅分局、台南市刑大科偵隊成立專案小組，歷經數月蒐證追查，分別於基隆市、新北市、台中市、台南市及高雄市等地陸續收網，共破獲6起案件，逮捕7名犯嫌，查扣作案手機、筆電、平板電腦、存摺及提款卡等贓證物一批。統計全案共有105名被害人，財損金額超過新台幣200萬元。

刑事局破獲網路購物詐騙案件。（圖／刑事局提供）

根據內政部警政署165打詐儀表板顯示，2025年全台前五大詐騙手法中，「網路購物詐騙」件數常高居第一或第二名。詐騙集團常以限量、低價等誘因吸引買家匯款，在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡，被害人才驚覺受騙報警處理，導致民眾財物損失慘重。

警方指出，45歲林姓犯嫌與36歲郭姓犯嫌等人，鎖定急於搶票的粉絲下手進行私訊交易，利用假帳號在Facebook社團刊登包含亞洲天王周杰倫、韓團BLACKPINK、2NE1等國內知名歌手、韓國偶像團體熱門演唱會門票，以「原價轉讓」、「現場票有限」、「數量有限」等話術誘騙被害人提前匯款、轉帳以保留票券。等消費者收款入帳後，便以「票務問題」、「物流延遲」為由推託拖延，最終封鎖聯絡方式、封鎖其帳號人間蒸發。全台共計有16名被害人受害，損失約30萬餘元，其中一位民眾斥資10萬元購買BLACKPINK演唱會門票，財損高達10萬元，為本案財損最高者，2名嫌犯分別於台中市與台南市落網。

刑事局另鎖定31歲彭姓犯嫌、21歲張姓犯嫌、21歲連姓犯嫌情侶檔犯嫌，分別在Facebook社團張貼販售「二手iPhone手機」、「Labubu公仔」等假訊息，以平均低於市價5千元販售引發搶購、限量公仔標榜「貨色齊全」、「低價出貨」、「立即出貨」等說詞誘使多名被害人「卸下心房」下訂單。犯嫌利用他人或租借帳戶收款規避追查，透過多名不知情友人所提供或租借來的金融帳戶，作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製造金流斷點，規避查緝。最終警方循線追緝將人拘提到案，初步清查共74名被害人，遭詐金額超過150萬餘元。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

