影／判斷中風「微笑、舉手、說你好」＋「Ｂ、Ｅ」 第一時間千萬別餵降壓藥！

衛生福利部立雙和醫院副院長、同時也是台灣腦中風學會理事長的陳龍醫，表示，中風症狀發作時，絕對不應自行給予任何藥物，特別是降血壓藥。若此時強行降壓，反而會導致腦部血流灌注更差，加重腦細胞的損傷。

「時間就是大腦」，只要血液無法順利抵達腦細胞，一分鐘就有190萬個腦細胞死亡，中風1小時，你的大腦直接老3歲！因此快速且準確地識別出中風症狀極為重要。腦中風治療權威醫師陳龍表示，「微笑、舉手、說你好」這套簡單篩檢的準確性極高。只要上述三項症狀中任一項出現異常，發生中風的機率就高達70%以上。如果三項症狀全部同時出現，中風的機率更是飆升至85%。

衛生福利部立雙和醫院副院長、台灣腦中風學會理事長陳龍接受中廣「聽醫生的話」節目專訪時表示，除了上述三大指標，也額外增加了兩項「BE」作為判斷的指標。B (Balance 平衡感) 觀察患者是否突然出現行走困難、失去平衡感或感到嚴重暈眩。E (Eyes 眼睛): 檢查患者的視力是否突然出現問題，例如視線模糊、複視，或是眼球偏向單側無法回正。一旦透過這些口訣觀察到任何中風的可疑症狀，最正確且最好的處理方式是立即撥打119，這是最快、最安全且最正確的選擇，醫師也強調：「上了救護車，就是醫療的開始。」

「救人變害人」的危險行為？陳龍醫師表示，當懷疑家人中風時，千萬不要自行給予降血壓藥物或舌下含片。由於台灣統計上梗塞性中風，佔了八成多，此時腦血管已經塞住，患者身體會試圖提高血壓，以利血液打通過度過阻塞區。若此時血壓降得太低，反而會導致腦部血流灌注不足，讓原本缺血的腦細胞更沒有血打上去，反而使症狀因此更惡化。更多詳細內容可收聽中廣「聽醫生的話」，每週一至週五中午12點，在中廣《愛健康》YouTube頻道直播，歡迎大家訂閱收聽。