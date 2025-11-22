影／別把禮儀忘在登機門！感恩節將至 美政府推廣告籲搭機文明

美國感恩節假期將至，在大量旅客湧向機場之際，聯邦政府呼籲民眾不要只檢視護照與行李，也包括搭機時的行為舉止與穿著。

紐約時報21日報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）19日正式啟動名為「黃金旅行時代由你開始」的新宣導活動。影片以1960年代公益廣告風格拍攝，搭配法蘭克・辛納屈經典歌曲《與我遨翔》（Come Fly With Me）。畫面先呈現早期美國乘機旅客穿著西裝與禮帽的景象，接著對比現代旅客的各種「奧客行為」，包括光腳踩上椅背、用腳趾操作機上娛樂系統、機上打架、在機場情緒崩潰等誇張畫面。

廣告 廣告

達菲隨後在影片中現身，強調「登機門不是禮儀的終點」，並質問：「你是否幫助孕婦將行李放入頭頂行李架？著裝是否得體？是否管教好自己的孩子？是否向空服員與機師道謝？平常是否會說『請』和『謝謝』？」

連結：https://youtu.be/5UUOD-sa5As?si=mx422e8QZmcQHc5q

達菲在接受福斯財經新聞訪問時表示：「我認為讓文明回歸，能提升每個人的旅行體驗。」他並補充說：「或許我們該回到那個不穿睡衣去機場的年代。」

【看原文連結】

更多udn報導

MLB／大谷太強了！美媒為他創新詞：Ohtanic

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝已買到票

82歲女醫靠一碗無鹽蔬菜湯「不吃藥就能降血壓」

月世界垃圾山主謀!里長推給兒「狗咬狗一嘴毛」