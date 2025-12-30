影/前市議員特助淪詐團車手 面交虛幣騙150萬遭逮

新北市一名曾任議員特助、參選里長男子，竟淪為詐騙集團車手，日前在三重以假投資虛擬貨幣面交150萬現金，遭被害人識破報警當場逮捕依法送辦。

前議員特助淪為詐騙車手遭逮。（圖／翻攝畫面）

據了解，嫌犯許姓男子（30歲）曾任台北市議員王閔生等人特助，還曾於2022年參選新北市深坑區阿柔里里長，當時以16票之差高票落選，未料現在竟走錯路淪為詐騙集團車手。

許男曾參選里長但高票落選。（圖／翻攝畫面）

警方調查，被害人黃姓女子（46歲）因在網路上與人約定購買虛擬貨「泰達幣（USDT）」，委託友人游姓男子（35歲）幫忙前往面交，與賣家相約於27日晚間8時在新北市三重區自強路一段交易，幣商賣家許姓男子依約現身。

雙方交易150萬元台幣購買泰達幣，交易過程中黃女發現冷錢包裡面剛入帳的泰達幣竟然突然又消失，嚇得通知在場的游男立刻停止交易，現場雙方因此發生爭執吵了起來，最後轄區三重分局警方獲報趕赴現場。

員警檢視游男與許男雙方手機對話紀錄，確認幣商許男為詐騙車手，涉犯詐欺罪及洗錢防制法，當場將他逮捕同時查扣150萬現金與手機，全案訊後移送新北地檢署偵辦。

