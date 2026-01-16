(影) 前線受阻後方遇襲! 普丁仍宣言實現「烏克蘭目標」 圖斯克批俄破壞和平

[Newtalk新聞] 雖然美國、歐洲國家分別提出了烏克蘭和平協議，試圖結束這場持續近 4 年的戰爭，但截至目前為止，俄烏雙方仍無法就停火條件達成共識，實際停火之日也遙遙無期。雖然俄軍在前線戰場遭遇嚴重損失，國內的各項設施也頻繁遭遇襲擊，但俄羅斯總統普丁仍宣稱將繼續追求在烏克蘭戰場的目標，烏克蘭的歐洲盟友也呼籲加強對俄的制裁力度，逼迫莫斯科參與停火談判。





X 推主「raging545」指出，烏軍近期透過一系列的反攻行動，成功奪回了頓涅茨克州利曼斯基方向的索斯諾韋村，並驅逐了鄰近地區的殘餘俄軍勢力。推主「Special kherson Cat」則補充稱，烏克蘭第一獨立突擊團透過近期發起的反擊行動，擊退了俄軍的騎兵部隊，並同時繳獲兩匹遭俄軍士兵遺棄的戰馬。

廣告 廣告





X 推主「Richard Woodruff」表示，根據北約公布的最新統計報告，俄軍部對目前正在烏克蘭戰場上面臨大規模的損失，預估每個月會有 2 至 2.5 萬名俄軍士兵受傷或陣亡。





除了在前線戰場遭遇的損失外，俄羅斯國內的目標也接連發生事故。X 推主「NOELREPORTS」稱，位於俄羅斯西南部的科米共和國首都夕克替夫喀近期發生爆炸事故，一枚眩暈彈在位於市區內的內政部訓練中心爆炸，造成至少 10 名警察受傷並引發大規模火災。事故發生後，當局立即疏散該棟建築內的工作人員，預估有近 200 名事務員被迫撤離。





「NOELREPORTS」的另一篇推文指出，當地時間 13 日，烏軍針對位於羅斯托夫州塔甘羅格地區的亞蘭特航空工廠發起襲擊，工廠的主生產區域與周邊建築遭到破壞，甚至有衛星照片拍下了工廠生產區域內出現的火光。「NOELREPORTS」稱，俄軍透過該工廠大規模生產各種無人機，其中就包含經常用於前線在作戰的「閃電」型無人機，推測此次攻擊將有效限縮前線俄軍部隊的無人機攻擊能力。





在前線陷入膠著、國內設施頻繁遭遇打擊的背景下，俄羅斯方面依然對烏克蘭事務抱持著強硬的立場，拒絕就此妥協並展開談判。白俄羅斯媒體《NEXTA》表示，當地時間 15 日，俄羅斯總統普丁公開舉行國書遞交儀式，並透過活動演講的機會強調克里姆林宮將在 2026 年「一如既往地在烏克蘭追求目標」，繼續透過武力侵占烏克蘭的領土。





《NEXTA》認為，普丁的相關表態象徵著俄羅斯目前仍拒絕與烏克蘭進行談判，「他可能打算繼續在全世界面前丟臉，並讓數十萬俄軍士兵死在戰壕之中」。《NEXTA》也針對普丁的演講內容發起批評，強調相關言論都是「一個老頭子枯燥乏味的咆哮」或「徹頭徹尾的拙劣之作」，「這些話，我們早就已經聽膩了」。





針對俄羅斯拒絕與烏克蘭開展停火談判一事，波蘭總理圖斯克 ( Donald Tusk ) 也公開發表批評，質疑俄羅斯目前仍不打算與烏克蘭展開談判，「拒絕執行美國『烏克蘭和平計畫』的國家並不是烏克蘭，而是俄羅斯」。圖斯克認為，面對美國或歐洲國家盡早結束戰爭的要求，莫斯科方面唯一的回應，就是針對烏克蘭的城市發射更多導彈。





圖斯克認為，美國與歐洲國家應該聯手加強針對俄羅斯的制裁，「只有國際社會一起加大對俄羅斯造成的壓力，才可能讓俄羅斯妥協，並參加結束戰爭的談判會議」，「我想，歐美的盟友們早已明白了這個道理」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

（影）軍隊進駐倒數？川普揚言祭《反叛亂法》鎮壓明州 6「抗命」檢察官遭開除

北韓揚言將派兵援伊朗 以警告轟它核武庫! 伊淨空空域驚見2中共軍機