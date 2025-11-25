影/前鎮海霸王起重機吊一半 35歲工人「連同堆高機」5樓高摔死

死狀悽慘！今（25日）在高雄市前鎮區的海霸王公司，上午發生35歲蘇姓工人坐上堆高機，搭起重機上樓施工時，不慎連人帶機從約5樓的高度墜下，重傷送醫不治。

事發現場 。 （圖／民眾提供）

死者是35歲蘇姓男子，今天（11/25）上午前往位於漁港南三路的海霸王公司施工，上午9點左右他先坐上堆高機，將之開到起重機上，起重機旋即啟動，將堆高機運上5樓，抵達該樓層時他開著堆高機就要進去施工，平台卻突然晃動，蘇男連人帶機摔到地面上。

同事見狀嚇得連忙打119，但蘇男傷勢嚴重，緊急被送往阮綜合醫院搶救後，仍在今天中午宣告不治，警方表示將報請檢察官跟法醫，啟動相驗程序釐清確切死因。

高雄市勞工局表示，勞檢處在事發後已接獲警方的通報，派員到場調查，發現該具移動式起重機沒有裝設防止翻轉、脫落的防護措施因此釀禍，目前已經勒令現場停工，僱主疑違反《職安法》的規定，最高可處30萬罰鍰，也不排除要將僱主移送法辦，追究相關的刑事責任。

