影／剛改名就出事！TPE48 新單曲爆「公告即開賣」 親領地點、時間資訊全神隱 歌迷罵翻！

女團 AKB48 Team TP 今年正式更名為「TPE48」，原先讓粉絲期待能帶來全新氣象。然而，改名後推出的首張單曲《偷偷被你打敗》預購活動，卻因「公告即開賣」的模式引發不小爭議。官方社群於昨（10）日凌晨無預警公告開賣，短時間內便宣告售罄，讓不少粉絲措手不及，氣到直言：「第一次辦活動嗎？」、「太突然了吧，根本搶不到！」也有人引用歌名自嘲：「一覺醒來就售完，真的被你偷偷打敗。」

AKB48 Team TP 今年起以「TPE48」名義重新出發。（圖／FB：AKB48 Team TP）

此外，本次預購單曲採「3月手渡會現場由成員親自發放」的領取方式，但相關時間與地點至今仍未公布，內文中卻備註提醒「無法到場者請勿下單」，也讓粉絲困惑：「連能不能到場都不知道，要怎麼決定？」更讓粉絲無奈的是，開賣前一天團體仍有公開活動，不少到場支持的歌迷返家後已無力持續關注社群動態。

TPE48 全新單曲〈偷偷被你打敗〉預購活動「公告即開賣」引發爭議，經紀公司好言娛樂發布致歉啟事。（圖／IG：akb48teamtp）

10日晚間，TPE48 所屬好言娛樂於官方發佈致歉聲明，表示「因系統問題導致啟售時間異常」承諾「相關處理辦法團隊正在積極研議」不過對此粉絲並不買帳，質疑：「提前公告並不難吧？」、「當粉絲不用睡覺不用上班上課嗎」歌迷也擔憂，這次的突襲公告爭議，可能演變成讓成員再一次出面「代替公司」安慰粉絲，呼籲官方能夠正面致歉。





