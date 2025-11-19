(影) 剛果礦山傳崩塌大量礦工遭活埋! 礦業部長視察還機腹著地起火

[Newtalk新聞] 剛果民主共和國（DRC）東南部一座銅鈷礦場近日發生嚴重意外，據外媒報導，一條由非法採礦者自行搭建的臨時橋樑在擁擠中坍塌，造成大量礦工遭到活埋或墜落壕溝喪命。死亡人數最初估計至少 32 人，後續統計更上修至 49 人，成為當地近年最嚴重的礦難之一。





事故發生在魯阿拉巴省（Lualaba）卡朗多（Kalando）與穆隆多（Mulondo）一帶的礦場。省內政部長馬永德（Roy Kaumbe Mayonde）表示，礦區因連日豪雨引發山崩風險，已事先宣布封閉，但大批俗稱「野貓礦工」的非法採礦者仍強行闖入，並在積水的安全壕溝上搭設簡易木橋。人潮一湧而上，橋樑迅速斷裂，數十名礦工疊壓墜入壕溝，當場造成悲劇。

《AI Jazeera》根據剛果手工與小規模採礦管理機構（SAEMAPE）的報告指出，當時疑似有駐守軍人開槍示警，引發礦工恐慌，大批人群倉皇逃竄、擠向木橋，才導致瞬間超載坍塌。軍方尚未作出回應，但人權團體已呼籲展開獨立調查，釐清軍事人員在事件中的責任。





原先已宣布封閉的礦區遭非法礦工進入，並建造建議橋樑。不料卻因突發意外多人踩踏而崩塌。 圖：翻攝自 X





《新華社》引述地方官員說法指出，該礦區長期處於多方勢力爭奪之中，包括野貓礦工、負責協調採礦的合作社與具有中國資金背景的合法經營者，關係緊張已非一日。當地人權委員會官員透露，該區活躍的非法礦工人數超過一萬人，長期埋藏巨大安全隱患。





據報導，事發後，省政府已宣布全面暫停當地的手工採礦活動，並啟動調查。就在官員準備前往魯阿拉巴省會科盧韋齊（Kolwezi）追查事故時，載著礦業部長卡班巴（Louis Watum Kabamba）的專機又在降落時機腹著地起火。幸運的是機上全員均及時疏散，並無人傷亡。





然而據 X 帳號「Inty News」 消息指出，同樣位於剛果共和國中的卡瓦馬小型礦場疑似發生山體滑坡意外，畫面驚悚，但真實性有待商榷，目前尚未有相關官方或報導消息流出。相關文章則更正該帳號是事發地點有誤，實際上案件與原銅鈷礦場橋樑崩塌事故為同一場。





剛果民主共和國擁有全球最大的鈷礦儲量，也是電動車電池及電子產品供應鏈的關鍵輸出國家，但其中約八成生產由中國企業掌控。剛果政府目前尚未公布完整身分名單，但初步研判死傷者多為當地居民。地方官員坦言，「這不是天災，而是早就預料到的危機。」

