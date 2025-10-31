影/剛聲請家暴保護令！ 高雄惡男持滅火器重擊前妻血流滿面

高雄市大寮區10月29日發生一起驚悚的家庭暴力事件，一名59歲洪姓男子因工作瑣事與54歲前妻黃姓女子發生口角衝突，黃女事後至派出所聲請家暴保護令並提起傷害告訴。然而，僅僅2小時後，洪男竟持滅火器及鐵製畚箕衝至黃女住處，對其頭部進行猛烈攻擊，導致黃女頭部撕裂、血流滿面，場面令人髮指。

59歲洪姓男子在前妻聲請家暴保護令2小時後，竟持滅火器及鐵製畚箕打到她頭部撕裂、血流滿面。（圖/警方提供）

警方於當晚7時24分接獲報案趕赴現場，發現黃女倒臥在住家前，滿頭鮮血，旁邊散落滅火器及畚箕等攻擊工具。經調查，洪男疑因不滿早前的口角，憤而持器攻擊後逃逸。警方隨後將黃女緊急送醫搶救，所幸她撿回一命，洪男則於晚間7時40分良心發現，自行前往派出所投案。

警方指出，洪男與黃女雖已離婚，但仍在同一處所工作。當日下午5時許，雙方因工作瑣事爭執並一度拉扯，警方到場時已無進一步衝突，並提醒黃女如有危險可立即報案。不料，洪男竟在短時間內再次施暴，造成更嚴重的後果。

目前，洪男已因涉嫌殺人未遂、傷害罪及違反《家庭暴力防治法》被移送高雄地檢署偵辦，檢方聲押獲准。警方呼籲民眾，若有類似家庭暴力情況，應立即求助警方或相關單位，以避免悲劇發生。

