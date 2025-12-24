影/割頸案法官問話惹議 蔡正元嘆：司法對人民苦難無動於衷

新北市2023年發生的國中生割頸案23日二審宣判，涉案的少年、少女刑期分別加重到12年和11年。死者家屬聽聞判決後悲吼，「給他們機會，誰給我們機會」；被害學生的家長並發表8點聲明，標題為「絕望中的不自殺聲明」。對此，前立委蔡正元沉重的表示，法官詢問「願意接受加害者的孝順嗎」，是多麼傷人、多麼令人心痛的話，並指出台灣的司法系統對人民苦難無動於衷。

蔡正元。(圖/中天新聞)

蔡正元在今（24）日中天節目「大新聞大爆卦」上沉重的說，看到受害者父母說的每一句話，都是扎心之痛，令人聽了都非常難過。今天是平安夜，面對這種事情的心情一定一點都不平安。

蔡正元表示，司法有沒有生病？有，所以不斷有講司法改革，但是再多的司法改革，似乎都沒有辦法去杜絕，一些案件的審理跟判斷離開我們的經驗很遠，這是最大的問題。

蔡正元質疑，不曉得是要從法官的培養、訓練開始，還是立什麼新的法等，但是立的法，大法官未必會理。他說，因為司法系統已經變成一個精英統治的封閉系統，對於人民的苦、人民的難，基本上是無動於衷，所以才會有那種對話，「叫他如何孝順你」，這多傷人的話，多麼傷人、多麼令人心痛的話。

割頸案被害學生父親。(圖/中天新聞)

蔡正元說，也許法官是無意的，但是也代表法官沒有生活在這個人間社會裡面，離台灣這個社會太遠了。

蔡正元指出，為什麼會形成這樣的一個法律體系？雖然他相信大部分的法官在判案，都是非常的明鏡高懸，但是有一些社會矚目的案件，司法人員要更謹慎、更小心，因為那個是會變成社會的一個認知跟規範。

蔡正元表示，司法人員判案再辛苦、辦案再勞累，有一、兩個出狀況，就會讓整個司法體系喪失人民的信心，這是多麼可惜的一件事情。他說，當然政治人物也要負起責任，因為政治人物要負責去掌控整個司法體系的發展。

蔡正元舉民國58年基隆中學學生砍死老師、台北市議員王欣儀親姊遭殺害為例，他說，不是刑事案的受害者，你無法瞭解他們希望的公平價值是什麼，但我們的司法體系卻稱，這是報復主義、不夠現代文明。

蔡正元指出，這個案子是一樣道理，他覺得死者父母講得對，犯案少年在法庭上都還講說，「我出來以後要怎麼樣怎麼樣」，司法對其無可奈何，所以讓人難過、讓人無力、讓人無助。

蔡正元感嘆，我們的司法怎麼走到今天這個地步？在平安夜給我們一個很不平安的心情，給受害者父母這麼心痛的判決。他覺得，一、兩個法官的所作所為，讓我們對整個司法失去信心也不公平，但是請所有的司法人員，在謹守法律原則之餘，要注意到被害者跟加害者應有的比例原則、應有的公平正義。

