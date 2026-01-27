影/剴剴案二審宣判！郁方落淚嗆廢死團體：把這個團體廢死吧

女星郁方長期關注剴剴案，27日二審宣判結果出爐，保母劉彩萱、劉若琳分別遭判無期徒刑及18年有期徒刑，維持一審判決。藝人郁方27日親赴高院外聲援，哽咽點名廢死團體，「你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行。」

藝人郁方27日親赴高院外聲援。 （圖／中天新聞）

郁方27日在高院外發聲，多次激動哽咽，「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果我們沒有人拿出建議幫他說話，這世界還有正義嗎？」她更點名廢死團體，「如果要提到廢死這個話題，我會說，廢死團體你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行。」

剴剴案27日二審宣判出爐，法院外許多民眾到場聲援。 （圖／中天新聞）

事後她也在臉書發文，剴剴案宣判前夕她翻來覆去無法入睡，腦中不斷想著「如果是輕判，怎麼對得起這兩年多以來，所有的剴爸剴媽們的努力呢？」她更自責當天因遲到而來不及進入庭內旁聽最終判決，僅在法庭外聽見所有剴爸剴媽們的歡呼與掌聲。

針對判決結果，郁方表示劉彩萱被判無期徒刑，即使20年後假釋出獄也已80歲，她認為「等同死刑」；劉若琳則須服刑18年。郁方在貼文中痛斥保母姊妹：「你們都在監獄裡面好好反省自己的行為吧！你們的行為不只讓家族蒙羞讓孩子在學校抬不起頭，如果台灣從少子化成為零子化，你們絕對是罪魁禍首。」

郁方激動哽咽。 （圖／中天新聞）

郁方也向法官及辯護律師表達感謝之意，她提到辯護律師曾說這是執業20多年來遇過最殘忍的案件。郁方表示雖然原本期望能判處死刑，但現在的判決結果已距離大家的心聲不遠。她特別感謝來自海內外的志工們，這些素不相識的陌生人憑藉鋼鐵般的意志，兩年多來出錢出力，讓她深受感動。

郁方在貼文中寫道：「果然！正義不是不到，只是遲到，法律是人世間最後一抹良心。」她更直言「最後這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體」，並呼籲「來個公投直接把這個團體廢死吧！」郁方也將矛頭指向兒福團體，怒批「你們這些貪嗔癡官官相護又作偽証串供的高層們也下地獄去吧！」最後她祈禱剴剴在天上能夠感受世間有這麼多的人愛他。

