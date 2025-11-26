（影）創意沙拉行銷台日農水產！ 陳其邁攜青森、陸奧首長PK廚藝引社群熱議

[Newtalk新聞] 日本青森縣與陸奧市訪團日前來訪高雄期間，高雄市長陳其邁、青森縣知事宮下宗一郎與陸奧市市長山本知也共同進行「台日創意沙拉PK挑戰」，將高雄在地食材與日本優質水產完美結合。社群短片於昨(25)日晚間上傳後即在平台引發熱議，網友紛紛留言大讚「台日友好」、「一定要支持日本水產」、「也再一次成功行銷高雄」，展現台日之間溫暖的友好情誼。陳其邁指出，高雄與青森縣、陸奧市近年密切交流，上個月進行三城締盟即拍攝社群影片，以創意方式共同行銷農水產品，未來將持續推動農水產與教育文化交流。





三位城市首長穿上圍裙親自上場PK，食材包括高雄引以為傲的「大樹金鑽鳳梨」、「燕巢芭樂」及鹹香濃郁的烏魚子；青森與陸奧的「蘋果」、「陸奧灣扇貝」及特製「熟成鮭魚鬆」。陳其邁在料理過程中展現「邁式風格」，豪邁撒下大量的鮭魚鬆，特製「陸奧鮭魚鬆Ｘ大樹鳳梨沙拉」。宮下宗一郎則端出「高雄烏魚子Ｘ青森蘋果」的組合；山本知也挑戰高難度的「燕巢芭樂Ｘ陸奧干貝美乃滋」。三位首長發揮創意，也象徵兩地物產的高度互補性與融合。宮下與山本展現親民一面，許多網友看完影片後留言「原來市長們這麼可愛！」





擔任現場講評的日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史，更在賽前嚴格把關，幽默制止市長們「偷看」食材，為影片增添趣味。家鄉就在青森縣的奧正史對三道創意料理讚不絕口，並感動表示家鄉特產與高雄食材如此契合，正是台日友誼的最佳寫照！陳其邁則強調，高雄與日本情誼深厚，面對挑戰更應相互支持，而最好的支持就是「把它吃光」，鼓勵大家多加採購優質日本水產。宮下宗一郎與山本知也肯定高雄積極作為，表示願意強化三方在農漁產品、教育交流等領域的合作。





高雄市政府行政暨國際處處長張硯卿表示，高雄與青森縣、陸奧市近年來交流密切，今年4月陸奧市首創派遣職員進駐高市府，雙方在觀光、教育及物產推廣上的互動日益頻繁，陸續促成多間姐妹校締結、今年的台日大港水果祭也首度邀請到青森陸奧將下北美人舞帶到高雄演出。此次社群合作以輕鬆幽默的短片呈現，讓更多年輕族群關注城市外交成果，推廣日本水產、更成功行銷高雄農產，共創雙贏，高雄也將持續以行動深化與日本夥伴的友好關係。

