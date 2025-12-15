影／創憲政首例 卓榮泰宣布不副署財劃法修正案

閣揆卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，創憲政首例。（圖：翻攝行政院直播記者會）

立法院在藍白聯手下通過的財劃法修正案，依法總統最晚必須於今天(15日)公告。行政院長卓榮泰下午親上火線開記者會強調，這次財劃法修正案，有明顯違憲之處，侵害行政權，修法過程也違反公開透明與實質討論之民主原則、若施行將造成國家發展有無法回復的重大危害，因此決定依憲法賦予行政院長的權力，不予副署本次修法。回顧我國憲政史，過去只有時任行政院長的郝柏村曾不副署人事案，但卓榮泰這次是不副署立法院三讀通過的法案，已經創下憲政首例。

卓榮泰表示，對立法院這次三讀通過財劃法修法案，他身為行政院院長，將依照「中華民國憲法」第37條，決定不予副署本次的修法。卓榮泰稱立法院拒絕溝通、政院版的財劃法也無法排入院會討論，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑，若立法院對行政院的不副署的決定有意見，立法院也可以依照「憲法」增修條文，來對行政院長提出不信任投票制衡，因此行政院不副署的這項權力，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁。

卓榮泰指出，立法院這次修法明顯違反《憲法》第59條、第70條的規範，不僅使得115年度就需要增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目，也更侵犯了行政院施政決策及提出預算的權力，違反憲法權力分立原則。另外依照憲政體制，行政、立法兩院的憲政爭議，理應由憲法法庭來做最終的判決，但是因為立法院修訂的「憲法訴訟法」，不合理的拉高憲法法庭門檻，更多次杯葛總統所提出的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去了弭平憲政爭議的能力。今天已是總統依法公佈財劃法修正案的最後期限，他身為行政院院長，必須捍衛民主憲政以及國家的發展，為了堅守三大民主憲政責任，他無法副署這項法案，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，憲法規定由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，才能確保政治責任的歸屬。