影/劉伊心4.5萬徵「生活陪伴者」找到了！她主動應徵曝原因

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「老虎牙子」董娘劉伊心日前因開出月薪4.5萬元的「董事長夫人特助（家庭教育陪伴特助）」職缺引發爭議，工作內容涵蓋家教、司機、保母及影音製作等多項職責，遭外界質疑薪資與工作量不符。如今該職缺有人應徵了，是過去曾任夫妻倆執行長特助的JIA JIA。

JIA JIA11日拍攝影片回應此事，她表示希望大家不要盯著4.5萬元這個數字，而是要更深層了解，對一個母親來說有些片刻回憶是多麼重要，而這個職位就是為了這麼重要的時刻誕生。

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她指出現在工作不好找，但是會用手機簡單編輯的人非常多，手機編輯不是一件難事，那如果能夠在工作中細細的觀察做一下紀錄，將跟著不一樣的人看到不一樣的世界，「而且這個工作的價值對一位事業型母親來說是非常有意義，非常重要！這份工作的邊際價值比你想像中高的多多了！」

JIA JIA應徵「家庭教育陪伴特助」職缺。（圖／翻攝風格饕生活 JIA JIA 臉書）

JIA JIA自稱為多元斜槓的「即戰力戰將」，目前經營自己的公司，與劉伊心婚前就已認識，她表示自己多年來透過交流與資源結合，「把格局都放大了，人脈圈互相結合」。

劉伊心刊登「董事長夫人特助（家庭教育陪伴特助）」職缺，因工作內容包山包海，引發大量質疑聲浪。（圖／翻攝人力銀行網頁）

JIA JIA強調，自己之所以主動應聘，正是因為「充分理解她想要的是什麼」。她表示自己對劉伊心相當了解，也喜歡與孩子相處，因此主動致電劉伊心應徵該職位。

JIA JIA最後呼籲外界停止誤解劉伊心，表示自己之所以發聲，是出於對劉伊心的同情與支持，希望大眾能理解她的真實想法與需求。

面對外界批評，劉伊心11日也拍攝影片澄清，強調自己並非想找保母或取代父母角色的人，而是「生活陪伴者」。她坦言在公開徵才時，以「誠實透明」為原則詳細列出工作內容及條件，希望能完整說明，卻未料引來職務範圍過大、界線不清的誤解，「這是我需要改進的地方。」

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