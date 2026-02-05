(影)劉和然回彰化參選「一次拆兩彈」？ 柯呈枋：政治算計

[Newtalk新聞] 爭取國民黨提名參選彰化縣長的縣府參議柯呈枋今（5）日表示，地方發展不該流於政治算計，更不是臨時調度的結果，彰化需要的是此時此刻願意站出來、為地方承擔責任的人。





現任新北市副市長劉和然正在爭取國民黨提名參選下屆新北市長，但民調表現上遠落後於台北市副市長李四川，近日有媒體名嘴討論到，如果派劉和然回家鄉彰化參選，會有「一次拆兩彈」的效果。





下屆彰化縣長選舉，民進黨已提名立委陳素月，國民黨則有立委謝衣鳳、工策會總幹事洪榮章及縣府參議柯呈枋表態。儘管國民黨人選還未產生，但民進黨在進行初選時是以謝衣鳳為假想敵，做為民調的對比人選。

廣告 廣告





不過謝衣鳳的參選顯然不被擔任縣議長的弟弟謝典霖接受，加上謝典霖日前開箱自家豪宅掀起的風波，謝家掌門人、姊弟兩人的父親謝新隆則澄清，一切都還未定案，使得國民黨彰化縣長的提名仍是撲朔迷離。





柯呈枋指出，選戰時程已相當緊迫，「空降」並非最理想的方式。彰化的未來，需要長期在地耕耘、熟悉地方脈絡的人，才能在有限時間內做出務實判斷、推動具體行動。他表示，自己已做好準備，願意承擔責任、面對挑戰，「彰化不缺人才，只是需要被真正用心對待。」





柯呈枋強調，選舉不應只是個人聲量的比較，更不該回到家族、政治世代的層次討論。他指出，縣長選舉關係的是整個彰化未來的發展方向，「重點不在背景，而在誰有專業與經驗願意彎下腰，把事情一件一件做好。」





柯呈枋表示，這段時間持續深入基層走訪，本週也將完成八大分局轄區內各大市場的掃街行程，清晨進市場、傍晚走街頭，聽攤商、聽鄉親說生活裡的大小事。





對於媒體提及他的民調表現，柯呈枋表示，這與團隊持續進行的滾動式調查結果相符，也反映出鄉親對行政專業與務實治理的期待。他進一步指出，所謂「缺乏派系」，正好代表自己不屬於任何特定人或團體，而是「屬於彰化人、為彰化打拚」。





柯呈枋強調，未來選戰的關鍵，在於能否爭取更多中間選民、年輕世代與沉默多數的認同。他有信心透過專業治理、清楚政策與一步一腳印的行動，爭取更廣泛的支持，讓彰化穩健向前。





柯呈枋呼籲，與其熱中傳言或話題操作，不如把焦點真正放回彰化本身；黨內競爭交給制度，最終選擇交給人民。他表示，自己已在改造彰化的路上持續努力，未來也會繼續走進市場、走進社區，和鄉親一起把彰化變得更好。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)綠營中市議員提名啟動 3~4區競爭激烈需以民調決勝負

(影)黃國昌批「AIT介入台灣內政太深」王定宇轟：接旨附和中共！了尾仔！