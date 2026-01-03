影／劉宇寧跨年翻車？神回應變急智歌手！主持人讚他是「中華小曲庫」





影歌雙棲的「劉宇寧」，竟然在跨年演唱時翻車！「神回應救場」模樣反被主持人和網友稱讚，可愛模樣再度圈粉大批粉絲！

劉宇寧「跨年翻車」反成亮點

劉宇寧在2025年回歸歌手身分參與跨年演唱，沒想到竟在其中一場表演，意外上演翻車現場，為了現場播放的蕭亞軒的〈突然想起你〉伴奏，突然手足無措，這段「放錯插曲」的放送事故，反成全場亮點！

雖然劉宇寧當下的表情管理，難免失控面露疑惑，仍敬業繼續演唱，甚至變成「急智歌手」將疑問唱進歌詞「放錯歌了嗎」，讓全場笑翻，後來他乾脆直接詢問：「是這首歌嗎？對不起，等一下」，連台下的歌手周深見狀也忍不住笑意跳了起來！

劉宇寧跨年演唱翻車？神回應變急智歌手！主持人讚他是「中華小曲庫」。圖片來源：北京衛視、微博

主持人：劉宇寧是中華小曲庫

劉宇寧可愛臨場反應讓大家會心大笑，同樣有趣的是，主持人也加入這場神救援，圓場笑稱「這充分證明了只要放伴奏，劉宇寧都會唱」，這是「隨機歌曲設計」，誇讚他是「中華小曲庫」。最後工作人員透過耳機，和劉宇寧確認「歌曲並未放錯」，而劉宇寧則是再次向觀眾道歉，主持人也再度緩頰：「沒關係，我們想再聽一遍」，順利化解意外放送事故。

劉宇寧後來為這段「表演NG插曲」直播說明，製作單位臨時調整節目順序，原來要演唱的〈青春吶〉放在後面，改成先唱〈突然想起你〉，因為近期行程密集的關係，他忘了曾被提醒這件事，所以誤認放錯了歌曲，他也對此幽默自嘲：「那首歌幼稚園就會唱，放錯也攔不住」，沒想到Q萌臨場反應模樣意外被錄下來，反成當晚令人印象深刻的記憶點。

劉宇寧直播說明「跨年演唱」放錯歌翻車意外原因。圖片來源：微博

網讚劉宇寧「臨場反應好強」

網友紛紛留言附議：「人家寧哥可是主持人認證的「中華小曲庫」呢」、「為hold住場面，但也做到了提醒，伴奏（演唱）都行，臨場反應棒棒的」、「為什麼他講話還在拍子上」、「果然是唱現場的，直接改編歌詞」、「還是小寧臨場機智強」，「直接現場即興創作演出，這反應讚，超級可愛，無限重播（重）看」，再度圈粉大批粉絲。

