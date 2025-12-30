影／劉宇寧遭疑只想演男主不接新戲 霸氣回應：我的價值不需靠番位證明





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

中國男星劉宇寧近來憑藉陸劇《折腰》人氣再創高峰，卻遭質疑一年多沒有接新戲是因為「升咖後只想當一番」，所謂「番位」，指演員在影視作品中署名的排序位置，其中「一番」多半代表排名第一的主演角色。對此，劉宇寧26日在直播中澄清，強調自己從未把虛名、番位看得如此重要，並霸氣回應「我的價值，不需要靠番位來證明。」

