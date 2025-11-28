影／劉德華曾「欠債1.6億台幣」向太低調伸援借錢 連借據都沒簽！
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳
香港影視大亨向華強的妻子「向太」日前透露，多年前劉德華因創業失利、背上高達4000萬港幣（約新台幣1.6億元）債務時，她伸手相助而且「連借據都沒簽」，引發網友熱烈討論。
