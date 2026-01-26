影/加總理訪北京川普「很眼紅」？周錫瑋：他心裡超級在意

加拿大總理卡尼近日訪問中國大陸，引發國際關注，前台北縣長周錫瑋表示，相關外交成果恐讓美國總統川普「非常眼紅」，周錫瑋說，川普非常在意中國大陸動向，「美國其實是在巴著中國大陸。」

前台北縣長周錫瑋。（圖／翻攝《全球大爆卦》）

周錫瑋在中天節目《全球大爆卦》，川普（Donald Trump）試圖塑造「美中G2共同領導世界」的敘事，「過去美國人說只有G1，現在是不是變成G2了？那美國其實是在巴著中國大陸。」

不過，周錫瑋質疑，若川普希望獲得中方正面回應，勢必得先釋放實質善意，包括停止對中國大陸的言辭攻擊與制裁政策，「你一天到晚罵中國，拉著盟友一起罵，現在要人家捧你，怎麼可能？」

周錫瑋直言，關鍵問題在於川普「能拿什麼回饋中國」，包括是否撤除歧視性禁運、是否停止炒作制度與人權議題，以及在台灣與第一島鏈問題上的實際作為。此外，周錫瑋也高度質疑川普推動「和平委員會」，認為其在加薩問題「明明有能力叫以色列撤出，卻沒有這麼做」。

周錫瑋說，正是川普這種作風，中國大陸反而逐漸被視為「可以合作、可以做朋友的對象」，「這樣的轉變，某種程度上，真的要謝謝川普。」

