影/劫富濟貧？耶誕老人集團洗劫加超市 自稱「羅賓漢」網力挺

耶誕節將來臨，加拿大蒙特婁（Montreal）一間超市遭到扮成耶誕老人和精靈的蒙面竊賊洗劫，約3000美元（約9.4萬元新台幣）的食品被偷走後重新分配給社區民眾。一個自稱「巷弄羅賓漢」（Robins des ruelles）的激進組織承認犯案，稱這是為對抗超市集團利用通膨剝削民眾。

扮成耶誕老人和精靈的蒙面賊洗劫加拿大一超市。（圖／翻攝Instagram@soulevementsdufleuve）

《紐約郵報》報導，蒙特婁警方發言人向《CBC》表示，15日晚間9時15分許，數名「戴面具且偽裝的個人」進入Metro超市，搶劫了貨架上的商品。監視器畫面完整捕捉到，這群人衝進超市偷走裝滿購物車的食物。

「巷弄羅賓漢」組織在社群媒體上將此次行竊描述為「偉大的食物募捐活動」。被盜走的食品隨後被放置在社區的耶誕樹下，剩餘物品也分送到各個社區冰箱供民眾取用。

該組織發表聲明稱，「少數企業正在劫持我們的基本需求。他們持續剝削民眾，盡可能榨取金錢，僅僅因為他們有能力這樣做。對我們來說，這才是真正的盜竊，他們才是真正的強盜」。該組織痛批連鎖超市以通膨為藉口漲價，同時卻賺取創紀錄的利潤。

儘管網路上對這起盜竊案的反應大多正面，但該超市發言人強調，無論動機為何，盜竊都被視為犯罪行為。還稱公司今年參與了多項慈善活動，包括捐款予食物銀行，以及捐贈了價值數百萬元的食品。警方目前正在審查畫面，尚未進行任何逮捕行動。

