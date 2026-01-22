影/勇消詹能傑「把危險留給自己」 謝國樑：將爭取進忠烈祠

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，於21日深夜進行7層樓住宅火警救援中不幸殉職。基隆市長謝國樑稍早受訪時表示，英勇的詹能傑選擇把危險留給了自己，失去這樣的小隊長，讓眾人感到難過不捨，後續會依家屬意願，替他爭取進入忠烈祠。

基隆市消防局在臉書發文哀悼詹能傑。（圖／翻攝自臉書基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市長謝國樑沉痛表示，能傑小隊長一向是非常的不顧一切，非常的英勇，每次都衝在第一線，週二(20日)在崇法街火災現場就有看到他身影。然而，這次他在最危險的時候，把面罩給了需要救護的市民，「選擇把危險留給了自己」，失去這樣的小隊長，包括消防局、市府及民眾都非常難過。

謝國樑透露，詹能傑小隊長是警專23期畢業，消防資歷20年，其歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。這次詹小隊長為執行任務，捨身救人而英勇殉職，向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。

謝國樑沉痛說，詹能傑把危險留給自己不幸殉職，將爭取入宗烈祠。（圖／中天新聞）

謝國樑喊話詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻，「任務結束，辛苦了，一路好走！」此外，謝國樑提到，家屬表達希望可以讓他進忠烈祠，這部分他會努力爭取，接下來會照顧殉職小隊長家屬，以及關心受傷的市民朋友為優先。

