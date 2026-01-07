(影) 動亂擴及27省! 伊朗大巴札靜坐遭鎮壓逾36死 高喊打倒獨神權專制

[Newtalk新聞] 伊朗自去年底開始的示威持續升溫，今（7）已進入第 10 天，動亂擴及 27 個省份，外界亦頻繁關注示威烈度以及政府的鎮壓力度。昨日（6）在首都德黑蘭一處巴札（波斯語中的市集，為西亞的一種獨特市場）內靜坐抗議，遭安全部隊發射催淚彈驅離。





安全部隊使用催淚彈清場。圖：翻攝自騰訊網《译言》





抗議的導火線主要來自伊朗貨幣里亞爾大幅貶值，導致民生經濟遭受巨大衝擊，各種商品價格飛漲，抗議活動更轉向直指伊朗政府，喊出反對神權專制的口號。如今已演變為全國性抗議，蔓延至伊朗 31 個省份中 27 個，270 餘個地區，據《美聯社》表示，估計抗議相關的暴力事件已造成至少 36 人死亡，超過 2,000 人被當局逮捕或拘留。

街頭也包含了暴力示威。圖：翻攝自騰訊網《译言》





對於抗議活動的應對，伊朗總統馬蘇德．裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）相對較謹慎，宣布要徹查伊拉姆省安全部隊向平民開火的事件，並敦促盡快針對貨幣貶值採取應對措施。但是，實質上的權力中心，最高領袖哈梅內伊態度強硬，表示「暴徒必須被教訓」。





美國總統川普針對抗議表達了頗高的關注，表示如果德黑蘭「暴力殺害和平抗議者」，美國將出手救援，自從抓捕馬杜洛之後，就有人猜測美國是否也會對伊朗動武。X 帳號《以色列战争》則猜測以色列亦可能涉入其中，也有猜測認為哈梅內伊已在準備出逃，一旦苗頭不對就會舉家逃往莫斯科。

