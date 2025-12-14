影/包翠英送別坣娜！罹大腸癌3期吐恐懼：下一個會不會是我

美聲天后坣娜因肺腺癌於10月14日病逝，享年59歲。其富商丈夫薛智偉14日為她舉辦主題為《IN LOVING MEMORY》的追思會，61歲資深名模包翠英到現場送別摯友，她2018年罹患大腸癌3期，坦言每次看到癌症新聞都會害怕「下一個會不會是我」。

坣娜追思會主視覺，採用她生前未公開的 2021年《愛是自由 Free To Love》演唱會宣傳照。（圖／猶台文化交流協會（JTCA）提供）

包翠英透露與坣娜相識於19歲那年，她形容坣娜生前非常自律且低調，後來因自己定居美國，兩人就比較沒有往來，最後一次見面是在坣娜的婚禮上。

包翠英到現場送別摯友。（圖／中天新聞）

談及坣娜罹癌，包翠英早在6年前就知道消息。她自己在2018年確診大腸癌3期，歷經14次化療跟49次放療，總計63次化放療的煎熬過程，所幸去年5月回診時，驗血報告顯示一切正常。

包翠英感慨表示，坣娜罹肺腺癌，自己也得了大腸癌，「我從小聽到癌症就像被判死刑！雖然我現在ok，人生很脆弱，被判生病，癌症依然很恐怖。」

得知坣娜離世消息時，包翠英非常震驚。（圖／中天新聞）

得知坣娜離世消息時，包翠英非常震驚，「她太年輕了，真的，怎麼會這麼突然。」她不捨地說：「如果有另外一個世界，希望她平平安安。」

這場追思會有眾多坣娜的演藝圈好友到場，包括歐陽龍、金佩姍、潘越雲、周思潔、寇世勳、王宥忻、苗蔚蘭等人，共同追思這位永遠的美聲天后。

