(影)化工巨頭安徽新遠科技驚傳爆炸致一死 民眾拍攝現場竟遭喝止
[Newtalk新聞] 《大紀元》報導，19 日下午 3 時 17 分，位於安徽省黃山市徽州區岩寺鎮循環經濟園的安徽新遠科技有限公司一處廠區發生爆炸起火事故，造成一人死亡。現場濃煙衝天，火勢迅速蔓延，引發周邊民眾關注，但拍攝現場影片的人員遭到呵斥阻止，官方通報稱火勢已受控制，但未說明具體起火原因，引發公眾對訊息透明度的質疑。
事故發生於 19 日下午，網民發布的影像顯示現場伴有巨大爆炸聲，黑色濃煙滾滾上升，紅色火焰形成環形燃燒區域，在黃山很大範圍內均可見。徽州經濟開發區管委會於當日下午 5 時 12 分通報稱，已第一時間啟動應急處置，火勢得到控制。新華社在晚間 8 時後跟進報導，確認現場明火已被撲滅，火災造成一人死亡，但起火原因目前尚未查明。
根據大陸消防博主「靠山屯閒話」分析，起火的安徽新遠科技是全球規模最大的環氧活性稀釋劑生產企業，從現場視頻和照片判斷，應是某種易燃液體發生洩漏，導致可燃液體蒸氣爆炸並起火，形成大面積流淌火或飛濺火，燃燒面積廣泛且產生濃烈黑煙，該博主指出，化工企業最大的危險在於洩漏和爆炸，尤其在檢修等特殊窗口期容易發生此類事故，建議現場外置人員應盡量減少，以降低爆炸導致的傷亡風險。
公開信息顯示，安徽新遠科技股份有限公司成立於 2004 年，註冊地址位於安徽省黃山市徽州區循環經濟園紫金路 16 號。事故發生後，有民眾在拍攝現場情況時遭到現場人員呵斥，要求不許拍攝，引發外界對信息封鎖的批評，部分網民諷刺表示「現在是盛世，家醜不可外揚」，並強調現場信息透明的重要性，認為事故真相難以掩蓋。
更多Newtalk新聞報導
致敬安倍晉三！中國禁日水產品 賴清德行動力挺大啖北海道帆立貝
高市一句「台灣有事」引中日交惡擴大！《共同社》：中國暫停進口日本水產
其他人也在看
雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫
中部中心/ 蔡松霖 雲林報導雲林斗六市，雲科大旁的透天厝住宅區，18日晚間9點多傳出火警，火舌猛烈從3樓竄出，火光在黑夜裡十分嚇人，所幸屋內3人及時逃出，其中2人嗆傷送醫。住宅區暗夜惡火，火舌不斷從屋內竄出，火勢猛烈，燒得劈哩啪啦，紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人，鄰居聞到燒焦味紛紛出門探看。聲源：附近住戶：「他們朋友也住樓上啦。」雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人（圖／民視新聞）火舌直接從3樓飛竄，18日晚間9點多，警消獲報，雲林斗六市仁愛路一處社區型的透天厝住宅發生火警，由於是連棟社區，擔心火勢延燒波及其他民宅，趕緊先疏散社區住戶，並加派總計11輛各式救災車輛及1輛救護車到場。發現起火戶3樓火舌冒出：「雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，到達現場後立即疏散現場民眾，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，起火戶有2名民眾輕微嗆傷送醫，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，沒有大礙。」斗六市仁愛路連棟社區發生火警消防隊抵達趕緊先疏散社區住戶（圖／民視新聞）疑似3樓起火向上竄燒，4樓加蓋完全遭火舌吞噬。還好屋主及2名住戶共3人，及時逃到屋外，其中2名男性住戶吸到濃煙，預防性送醫觀察，幸好沒有大礙，消防人員20分鐘內控制火勢。3至4樓燃燒面積約50平方公尺。確切的火警原因仍待火調人員進一步釐清。雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 ２人嗆傷送醫（圖／民視新聞）原文出處：雲林科技大學旁民宅傳火警 2男嗆傷送醫 更多民視新聞報導濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光彰化騎樓機車竄火苗！ 17人受困幸全數獲救國3龍井段東側山坡「雜草狂燒」 火勢現場畫面曝光民視影音 ・ 1 天前
影/日大分暗夜惡火！多達170戶慘遭祝融 自衛隊出動支援
日本九州大分縣當地時間18日晚間爆發一場大規模火災，火勢直至19日上午仍在持續延燒，已造成大分市至少170戶住宅受損，迫使百餘人緊急疏散。日本消防災害管理廳表示，一名70多歲老翁目前下落不明，當局正全力搶救並尋找失聯者。中天新聞網 ・ 1 天前
日本九州大分市陷火海 延燒逾170棟建築物 空拍直擊老街一片焦黑
位於日本九州的大分市佐賀關地區18日晚間發生嚴重火災，火勢因強風吹拂迅速擴大，延燒超過170棟建物，甚至波及後方山林。大分市已成立災害對策本部，並正式向自衛隊提出災害派遣請求，目前已有175名居民緊急避難，另有一名76歲男性失聯。事發地點位於當地住宅密集的老街區。現場居民表示，當時有人衝進家裡大喊「失火了！」，整條街被火光映得通紅，到處都能看到猛烈的火勢。消防團隊趕抵後持續灑水，但在強風影響下，火勢沿著屋頂與木造結構快速延燒。大分地區當天受冬季型氣壓分布影響，最大瞬間風速達12.4公尺，並已發布強風注意報。日本媒體指出，專家分析強風吹動火星、誘發多處飛火，加上巷弄狹窄、老式木造建物密集，使消防車難以進入，導致滅火困難、延燒速度倍增。從畫面可看到夜空被火光照亮，火柱在不同位置竄升；天亮後，住宅區大半被燒得焦黑，後方山林也因遭波及升起陣陣白煙。消防與相關單位仍持續投入滅火與警戒作業。日本消防廳指出，燒毀面積約4萬8900平方公尺。大分市表示將持續掌握居民狀況並提供必要協助，起火原因仍待調查。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 2 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 5 小時前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 5 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前