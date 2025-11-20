(影)化工巨頭安徽新遠科技驚傳爆炸致一死 民眾拍攝現場竟遭喝止

[Newtalk新聞] 《大紀元》報導，19 日下午 3 時 17 分，位於安徽省黃山市徽州區岩寺鎮循環經濟園的安徽新遠科技有限公司一處廠區發生爆炸起火事故，造成一人死亡。現場濃煙衝天，火勢迅速蔓延，引發周邊民眾關注，但拍攝現場影片的人員遭到呵斥阻止，官方通報稱火勢已受控制，但未說明具體起火原因，引發公眾對訊息透明度的質疑。





位於安徽省黃山市徽州區岩寺鎮循環經濟園的安徽新遠科技有限公司一處廠區發生爆炸起火事故。 圖：翻攝自 X 帳號 @李老師不是你老師





事故發生於 19 日下午，網民發布的影像顯示現場伴有巨大爆炸聲，黑色濃煙滾滾上升，紅色火焰形成環形燃燒區域，在黃山很大範圍內均可見。徽州經濟開發區管委會於當日下午 5 時 12 分通報稱，已第一時間啟動應急處置，火勢得到控制。新華社在晚間 8 時後跟進報導，確認現場明火已被撲滅，火災造成一人死亡，但起火原因目前尚未查明。

廣告 廣告





根據大陸消防博主「靠山屯閒話」分析，起火的安徽新遠科技是全球規模最大的環氧活性稀釋劑生產企業，從現場視頻和照片判斷，應是某種易燃液體發生洩漏，導致可燃液體蒸氣爆炸並起火，形成大面積流淌火或飛濺火，燃燒面積廣泛且產生濃烈黑煙，該博主指出，化工企業最大的危險在於洩漏和爆炸，尤其在檢修等特殊窗口期容易發生此類事故，建議現場外置人員應盡量減少，以降低爆炸導致的傷亡風險。





從現場視頻和照片判斷，應是某種易燃液體發生洩漏。 圖：翻攝自 X 帳號 @李老師不是你老師





公開信息顯示，安徽新遠科技股份有限公司成立於 2004 年，註冊地址位於安徽省黃山市徽州區循環經濟園紫金路 16 號。事故發生後，有民眾在拍攝現場情況時遭到現場人員呵斥，要求不許拍攝，引發外界對信息封鎖的批評，部分網民諷刺表示「現在是盛世，家醜不可外揚」，並強調現場信息透明的重要性，認為事故真相難以掩蓋。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

致敬安倍晉三！中國禁日水產品 賴清德行動力挺大啖北海道帆立貝

高市一句「台灣有事」引中日交惡擴大！《共同社》：中國暫停進口日本水產