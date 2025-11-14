影/北屯82歲嬤獨居亡「只剩1小袋」 水表飆7033度揭悲劇

記者高珞曦／綜合報導

獨居悲歌！台中市北屯區1名82歲曾姓婦人最近被發現陳屍家中，連她飼養的白色小狗都在她身旁過世，好好1個人再出門竟變乾枯遺體。據悉，里長接獲自來水公司通報「水表異常」，到現場進屋訪查才發現悲劇。

台中市北屯區1處民宅水表暴增超過6000度，沒想到這異常狀況成為眾人發現82歲屋主曾姓婦人遺體的訊號。（圖／中天新聞）

當地里長表示，他11月13日會同警方、社工、禮儀公司人員進入曾婦住處，現場環境凌亂，走到房間才發現曾婦乾枯遺體，現場推估已死亡2個月至3個月左右，附近還有1具動物遺體，就是曾婦生前飼養的白色小狗。

廣告 廣告

里長說，在此之前，他和附近鄰居已有2個多月沒看到曾婦出門，也沒來領2025年的重陽節敬老禮金，甚至同年10月社工前來敲門訪視，都無人應門。由於曾婦每天作息時間不定，也不常出門，還曾有過3天都關在家裡的紀錄，於是里長等人先到曾婦常出現地點搜尋，但未果，加上曾婦生前經濟狀況不錯，未申請社福資源或安置服務，且最近1次就醫紀錄停留在2023年，他們苦於連絡不上曾婦女兒，一度造成困難。

檢警和禮儀公司人員接走曾婦遺體，原先好好的人竟只剩下「1小袋」。（圖／中天新聞）

直到自來水公司人員通知里長，稱曾婦住處「用水異常」，大約2個月紀錄高達6000度左右，里長與警方、社工進入屋內查訪，這才發現曾婦早已過世。

曾婦家中堆滿雜物，但鄰居表示她撿拾這些物品並未以此轉賣維生。（圖／中天新聞）

綜合里長與鄰居描述，曾婦個性較孤僻、防備心重，常疑心鄰居到她家偷盜財產或房契並報警，近半年尤其嚴重，雖然曾婦人並不壞，但鄰居常只能遠遠的關心曾婦狀況。

曾婦住處內外的雜物堆積如山。（圖／中天新聞）

其中1名鄰居透露，以前曾婦有找他到家裡處理家電問題，那時屋內就已堆積大量的椅子、衣服或雜物等。曾婦早年生活狀況還不錯，體型約60公斤至70公斤，他也見過年約40多歲的曾婦女兒，原先母女倆住在附近，可是母女相處不睦，之後曾婦女兒搬到外縣市。

事發前約3個月，曾婦在家跌倒受傷由救護車送醫，當時僅到醫院敷一敷傷口，曾婦返家後就沒怎麼出門，期間他們有詢問曾婦女兒，但對方表示不知母親動向。

而曾婦女兒是在事發後接到通知，才再度現身母親生前住處，屋外到屋內均堆滿物品，出入口也幾乎被雜物掩蓋，單從外部很難察覺曾婦活動情況。截至目前，曾婦住處的水表已在2個多月暴增到7033度，詳細死因和相關案情有待檢警調查釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

棒棒堂小杰涉閃兵遭求刑2年8月 經紀人回應：全力配合審理

坤達裝高血壓閃兵遭起訴 經紀人發聲「深切反省」否認復工

修杰楷閃兵遭起訴「求刑2年8月」 經紀人發聲了