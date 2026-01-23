影/北市三立採訪車暴衝撞進彰銀 恐怖瞬間影片曝光

一輛三立新聞採訪車今（23）日下午3時許，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，不明原因暴衝撞進路口彰化銀行吉林分行內，現場造成10人輕重傷，包括3人重傷及7人輕傷，有民眾行車紀錄器拍下撞擊瞬間。

有民眾行車紀錄器拍下撞擊瞬間。（圖／翻攝自記者爆料網）

影片可見三立新聞的白色箱型採訪車，在一江街路口變紅燈時高速穿過南京東路一段，疑似完全沒煞車直接衝進彰化銀行，警方調閱路口監視器也發現車輛高速經過前一個路口。

警方初步調查，肇事駕駛精神狀況良好無酒駕、毒駕，他向警方供稱當時準備從一江街左轉南京東路，不知為何車輛轉彎時轉速突然提高，才會失控撞進銀行，確切肇事原因仍待進一步調查釐清。

