影/北市中山區民宅藏麻將賭場 警5個月抓3次

台北市警方破獲一處職業麻將賭場，但賭場隱身在中山區一處民宅，5個月內遭警方查獲3次，警方上週第三度前往查緝逮捕4名賭客一名現場負責人依法送辦。

警方第三度到場查獲麻將賭場。（圖／翻攝畫面）

北市中山警分局長春路派出所獲報轄內中原街民宅持續有暗營麻將賭場情事，戴姓男子自今年6月起承租該房，便時常利用通訊軟體揪客前往賭博並收取抽頭金牟利，警方先前於7月18日及10月15日均已查緝在案依法送辦。

警方查扣賭具及賭資等證物。（圖／翻攝畫面）

未料戴男竟為因此收斂，房東知情後欲請他退租將房屋收回，戴民反而變本加厲天天揪客賭博，造成附近住戶不堪其擾，警方遂於11月26日再次持搜索票執行查緝，當場將戴男與賭客4人帶回偵訊，並當場查扣不法所得及相關證物，訊後戴男依賭博罪嫌送辦，另4人社維法裁罰。

警方呼籲，賭博容易造成傾家蕩產，警方將加強取締力道，持續掃蕩地下賭場，徹底斬斷不法根源，也呼籲民眾切勿投機、心存僥倖，警方亦將持續取締不法賭博行業，維護社會治安。

