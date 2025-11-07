影/北市中山區街頭大亂鬥 警逮7人送辦

台北市街頭今（7）日發生一起鬥毆案，兩派人馬在中山區因財務糾紛談判破裂，在街頭衝突鬥毆，警方獲報趕赴控制現場，並循線陸續查獲7名嫌犯到案依法送辦。

雙方人馬在北市中山區街頭鬥毆。（圖／翻攝畫面）

北市中山警分局今日下午3時許獲報，轄內林森北路、農安街口有傷害案件，立即啟動快打組合警力趕赴現場，警方到場時雙方人馬散去衝突已結束，經擴大查訪確認稍早確有一群人發生肢體衝突，線上警力於雙城街查獲涉案陳姓男子，中山北路攔下另一方吳姓、林姓男子，又在農安街找到丁男及張男到案。

警方在嫌犯身上查扣刀子。（圖／翻攝畫面）

警方查出，雙方為了100萬元債務糾紛，協商過程中發生肢體衝突，雙方人馬都亮刀揮舞幸無人受傷，並在嫌犯身上搜出摺疊刀，雙方雖互不提傷害告訴，警方仍依妨害秩序罪將7人移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，警方針對暴力事件，絕對嚴辦到底，決不寬貸。

