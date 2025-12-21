影/北市休旅車轉彎分心墜人行道 5機車1腳踏車被慘撞

台北市松山區21日下午發生休旅車突然開上人行道的自撞車禍，一輛黑色休旅車從八德路巷內右轉市民大道時，整輛車直接開上人行道，撞上5輛機車和1部腳踏車，休旅車當場冒出大量濃煙，事發當時還有2名路人經過，所幸沒有被撞上，躲過一劫。

根據了解，68歲林姓男子下午4時52分駕駛休旅車，沿八德路三段158巷由北向南行駛，準備右轉進入市民大道四段，林男因專注查看市民大道東往西方向的同向車流，未注意路面與人行道間存在高低落差，結果右前車頭先撞上路旁欄杆，車輛隨後失控墜落人行道。

車禍發生後，休旅車冒出大量白煙，還好沒有起火爆炸，不過停在路邊的5輛機車和1輛腳踏車，全都被休旅車慘撞，壓在車底。據悉，車禍發生時本來有2名路人行經，所幸沒有被波及，驚險逃過一劫。

警方獲報後立即趕往現場處理，對林男實施酒測，酒測值為零。警方目前已調閱周邊監視器畫面，依車禍事故處理流程進行蒐證，將進一步釐清詳細肇事原因與相關責任歸屬。

休旅車開上人行道，壓毀5輛機車和一台腳踏車，所幸無人受傷。（圖／警方提供）

