影/北市信義區名店遭潑漆 男子騎機車穿雨衣犯案落網

台北市今（27）日凌晨發生一起潑漆案，位於信義區一間知名潤餅店遭潑灑粉紅色油漆，警方獲報後循線追查鎖定嫌犯身分，於下午4時許逮捕一名涉案男子依法送辦。

北市信義分局福德街派出所今（27）日上午8時許接獲民眾報案，報案人表示一早8點多到店面準備開門營業時，看到後門的鐵門遭人潑灑粉色油漆，警方獲報到場發現門口5台普重機車亦遭波及，遂調閱監視器進行追查。

北市信義區知名潤餅店遭潑漆。（圖／翻攝畫面）

警方調閱監視器發現潑漆男凌晨5時許騎機車抵達巷口，穿雨衣戴安全帽與口罩遮蔽長相，全副武裝拿著一大桶粉紅色油漆步行到現場後犯案潑漆，接著又騎車逃離現場，警方以車追人，鎖定嫌犯為報案人國中同學洪姓男子身分。

警方查扣水桶與雨衣。（圖／翻攝畫面）

警方查出雙方相識疑有感情糾紛，洪男心生不滿以潑漆方式宣洩情緒報復，經向檢方聲請拘票於下午4時許將洪男拘提逮捕到案，訊後依恐嚇及毀損等罪嫌移送台北地檢處偵辦。

