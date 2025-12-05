影/北市公車深夜連環撞釀5傷 女騎士右小腿斷裂恐截肢
昨（4）日晚間10時5分許，一輛公車行經台北市和平東路一段鄰近台灣師大校門口旁與機車及汽車發生碰撞，導致5人受傷，其中一名40歲謝姓女騎士身體多處骨折，右小腿疑似斷裂，需執行截肢手術。
大安警分局表示，經初步了解，54歲殷姓公車駕駛當時沿和平東路一段西往東第三車道行駛，疑似未注意車前狀況、煞車不及，撞上前方準備起步的機車與汽車。瞬間撞擊力道造成車上乘客19歲林姓女子、51歲曹姓女駕駛及車上小孩（21歲賴姓女子、19歲賴姓男子）等4人身體多處疼痛；另40歲謝姓女騎士現場意識清楚，惟傷勢較重經119緊急送台大，除身體多處骨折外，右小腿疑似斷裂需截肢開刀中。
警方獲報趕抵現場並啟動交通快打疏導車流，約2小時內將事故車輛拖移，排除現場狀況，恢復車流。54歲公車駕駛殷男及曹女駕駛酒測值均為0，另謝女因傷勢較重，尚待檢測。詳細事故發生原因仍有待釐清。
大安分局呼籲駕駛人行車務必隨時留意車前狀況，尤其營業駕駛人駕車機會頻繁更應謹慎面對，遵守安全駕駛觀念，以確保行車安全。
