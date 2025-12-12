影/北市公館圓環公車撞機車 騎士慘摔受傷

台北市今（12）日發生一起車禍，一輛公車上午在公館圓環闖紅燈搶快不慎擦撞機車，造成機車騎士摔倒受傷，所幸傷勢輕微，警方協助騎士送醫並將對招生駕駛開罰。

公車在公館圓環搶快闖紅燈肇禍。（圖／翻攝畫面）

警方調查，12日上午10時許，張姓男子駕駛公車沿羅斯福路4段北向南第1車道行駛至基隆路口公館圓環時，疑因搶快闖紅燈撞上沿同路同向第2車道左彎待轉區起步行駛的普重機。

機車駕駛遭撞後噴飛倒地手腳擦挫傷，普重機前車頭及左側車身受損，公車右側車身受損，轄區中正二分局警方獲報到場以A2成案處理，經調閱路口監視器發現肇事公車闖紅燈釀禍。

警方表示，肇事駕駛闖紅燈違規依道路交通管理處罰條例第53條舉發，後續將加強取締該路口違規行為且發函予公運處，要求公車業者加強駕駛交通安全教育訓練，以避免是類事故再次發生。

警方呼籲，駕駛人於道路上行駛時應依號誌指示行駛，切勿因一時搶快闖紅燈，以免發生交通事故。

